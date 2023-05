A majorság 5 hektáros területe számos programot tartogat, melyek csak arra várnak, hogy a kicsik felfedezzék - mondta Almási Beatrix, a Szimbiózis Alapítvány kommunikációs referense. Majd Süti, Izabella, Cleopátra és a többiek várják a simogató kezeket az alpaka simogatón, ahol ezek a mókásan kedves külsejű és barátságos tekintetű állatok egy perc alatt meghódíthatják a Baráthegyre érkező vendégek szívét – mondta Almási Beatrix.

Az alpakák mellett, a pónik, a nyuszik, Dorka csacsi, és Tündér ló is szerető érintésre vár. De többek között a kecske óvodába és a kapirgáló tyúkokhoz is bekukucskálhatnak a gyerekek. Emellett bejárhatják a Diósgyőri vár kicsinyített mását is, valamint megismerkedhetnek a régi vidéki élet használati tárgyaival is. A pünkösdhöz kapcsolódóan pedig galambhajtogatás is lesz, pár csoki galambtojással – mondta kommunikációs referens. Aki pedig elég ügyesnek érzi magát az interaktív játszóvárban bizonyíthatja rátermettségét. A nap meglepetése pedig a Majorság új lakója lesz. Az általában 600 vendéget a majorságba vonzó rendezvény igazi kikapcsolódást kínál az egész család számára – emelte ki Almási Beatrix, a Szimbiózis Alapítvány kommunikációs referense.