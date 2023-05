Az idei évben 15. alkalommal valósul meg az ország egyik legnagyobb önkéntes akciója, mely során közel 15 000 önkéntes tesz aktívan környezetéért és közösségéért. Az elkövetkező két napban parkok, kertek, temetők újulnak meg. A másik jellemző segítő tevékenység az idősek, betegek vagy fogyatékkal élők felé történő odafordulás: zenés-verses műsorokkal vagy saját készítésű süteményekkel is megörvendeztették már az önkéntesek az évek során a környezetükben élőket.

Hidat építenek

Ózdon egy formabontó flash mobbal készültek a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai és az önkéntesei. A performansz során Michael Jackson – Heal the World című dalára táncoltak Ózd négy helyszínén, köztük szegregátumokban is. A céljuk az volt, hogy az iskolák és az önkormányzat bevonásával megmutassák, hogy mindenki a társadalom része, a cselekvő szeretet által felépített Szeretethíddal pedig láthatóvá is tették ezt.