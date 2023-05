A járási székhelyen is tevékenykedő szalézi rend egyik legnagyobb ünnepe, a Segítő Szűz Mária emléknapja köré épül minden évben a Don Bosco Közösségi Fesztivál. A fiatalos, jó hangulatú rendezvény 2023. május 22. és 27. között, hétfőtől szombatig valósul meg a Don Bosco Sportközpont szervezésében. A fesztivál idei mottója Don Bosco egy mondása: „Légy vidám és tedd a jót!” Részletes program a sportközpont honlapján található.

- A rendezvénysorozat középpontjában május 24-e, a Segítő Szűz Mária ünnepe áll, amely ebben az évben szerdára esik. A Szalézi rend alapítója Don Bosco életében fontos szerepet töltött be a Szűzanya, ezért a rend nemzetközi szinten megemlékezik erről az ünnepről – mondta Szabó Zsolt, a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpont igazgatója. - Ilyenkor az ünnepélyes szentmise mellett körmenetet is tartunk, kifejezve a hálánkat a Szűzanya felé a sok segítségért, amit Don Bosconak és mai utódainak nyújt.

Vetélkedők, feltöltődés

A fesztivál a szaléziak körül szerveződő közösségeket fogja össze, de a programok ingyenesek és bárki számára nyitottak.

- Az összes korosztály képviselői találhatnak maguknak érdekes programokat. Hétfőn egy kiállításmegnyitóval kezdünk, ahol a Számalk, budapesti szalézi művészeti szakgimnázium növendékei mutatják be alkotásaikat. Az esemény célja a magas szintű szalézi művészeti képzés népszerűsítése is. Aznap levezetésképpen közösségi kvízjátékot tartunk. A hét során gondoskodtunk lelki alkalmakról. Tíz éve Kazincbarcikán járt Don Bosco ereklyéje. Erről tart előadást kedd este Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök. Csütörtök délután pedig A Boldog címmel felolvasó est lesz hallható Boldog Sándor István szalézi vértanúról. Egyik legkedveltebb programpont ugyanezen a napon a hittanos akadályverseny iskolásoknak. A verseny állomásain vicces ügyességi és elméleti feladatokat teljesítenek a gyerekcsapatok, a végén vendéglátással. Péntek délután Szalézi Wifit rendezünk, amely a középiskolás korosztályra fókuszáló játékos délután. A Wifi egy mozaikszó, a vidám időtöltés fiatalokkal mondatból áll össze. Itt air-track show és dicsőítő koncert is lesz. Szombaton pedig a közösségeknek, családoknak kedvezünk a szabad téri főzőversennyel, amihez tüzelővel járulunk hozzá. Ez idő alatt a kicsik a népi játszóházban és a gyermekeknek szóló bemutatókon szórakozhatnak. Az ételeket délután értékeljük és Don Bosco Főzőverseny szakácsa címet hirdetünk – sorolta az igazgató.