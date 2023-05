Az este során több díjat is kiosztottak, az év étterme mellett kiderült, mely 12 étterem a legjobb ma Magyarországon, emellett egyéb kategóriákban is jutalmaztak az ítészek. Magyarország legrégebbi gasztronómiai platformja minden évben több száz vendéglátóhelyet tesztel – ez alapján dől el a végső sorrend. Az Audi – Dining Guide Év Étterme díj nyertese a frissen 2 Michelin csillaggal jutalmazott tatai Platán Gourmet Étterem lett, az Év Alternatív Vendéglátóhelye pedig a miskolci Il BAFFO by Avalon.