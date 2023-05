Emellett pedig bejárják és így megismerhetik a majorság egész területét, de beöltözhetnek korhű ruhába is, lovagi párbajt is játszanak, és lovagolhatnak is. Az egy hetes turnusok alatt a gyerekek kürtőskalácsot, mézeskalácsot is süthetnek, de számos gasztroprogram várja őket, a napi háromszori étkezés biztosítása mellett. Jó idő esetén pedig habparty és medencebuli is lesz a fiataloknak. A szervezők azt ígérik, hogy egy percre sem fognak unatkozni az egy hét alatt a fiatalok. Almási Beatrix hozzátette, hogy minden nap valamilyen állatos programmal készülnek, amit nagyon népszerű, különösen azok között, akik nem laknak családi házban. „Sokszor úgy mennek haza, hogy mindenki alpakát szeretne háziállatnak” - mondta mosolyogva a Szimbiózis Alapítvány kommunikációs referense.

Majd elmesélte, hogy egyik kollégája bevásárlás közben hallott három anyukát beszélgetni a gyerekek a nyári tábori élményeiről. És azt a következtetést vonták le, hogy a legjobb a Baráthegyi Majorság tábora volt, mert sosem jött haza a gyerek üres kézzel. Almási Beatrixtól, a Szimbiózis Alapítvány kommunikációs referense azt javasolja, hogy minél hamarabb látogassanak el www.barathegy.com oldalra, ahol megtalálják még a szabad időpontokat és a jelentkezéshez szükséges űrlapot, hogy a gyermek le ne maradjon egy tartalmad nyári élménykavalkádról.