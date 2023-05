„A természet és a művészet páratlan találkozását jelenti ez a fesztivál” – írták a Baradla Kórusfesztivál meghívójában egy korábbi évben, hiszen a rendezvénysorozat már 1999-től csalogatja le igényes közönségét az aggteleki cseppkőbarlang belsejébe. A Forrás kamarakórus karnagya elmondta, minden évben más és más énekkart hívnak meg a programra.

– Idén a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola és a Debreceni Szivárvány gyermekkar lép fel velünk a gyönyörű hangversenyteremben, ahol akár énekesként, akár hallgatóságként is óriási élmény lenni – mondta Balásné Molnár Ildikó, aki hozzátette, a csapat tagjai, vagyis ahogyan ő nevezi, cseppjei is szívesen „öröm énekelnek” ezen a különleges helyszínen. – Köszönet az Aggteleki Nemzeti Park jelenlegi igazgatóságának, hogy a jelen nehéz körülmények között is lehetővé teszik, támogatják a rendezvény megszervezését.

Tehát a Forrás-cseppek a cseppkövek között szombat este 6 órakor kezdenek énekelni, a közönséget azonban együtt vezetik le este fél 6-kor a gyönyörű természeti képződmény belsejébe, ahol 10 Celsius-fok van.

A hagyományoknak megfelelően másnapra a környék templomai közül választanak koncerthelyszínt a fellépők, idén a Szögligeti római katolikus templomra esett a választás, ahol tehát június 4-én, vasárnap a délelőtti szentmise után énekelnek a debreceni gyerekek. Végül pedig a Forrás kamarakórus zárja a rendezvényt az Aggteleki református templomban, ahol délután 4 órakor kezdődik a hangverseny.