Szombaton délben érkezett Miskolcra az a több mint száz Harley-Davidson motoros, akik az Open Road Tour résztvevői. A Pesti úti nagy áruháztól a belvárosig felvezetéssel mentek. Majd a vármegyeháza parkolójában pihentek meg egy kis időre, továbbá megtekintették a dísztermet, mielőtt tovább indultak a következő városba.

Nagy hagyományai vannak

A motoros szabadság semmihez sem fogható érzését közösen átélve pattannak nyeregbe, hogy gyönyörű tájakon keresztül eljussanak olyan történelmi városokba, mint Győr, Budapest, Eger és Sárospatak, mindezt megfűszerezik kulturális és gasztronómiai állomásokkal – mondta Hankó Ákos, a Harley-Davidson Budapest tulajdonos-vezetője, az esemény főszervezője. Nagyon fontos gyökerekkel rendelkezik az „Open Road gondolat”, ami azt jelenti, hogy mindenki számára nyitva van az út, hiszen motorral közlekedni fantasztikus dolog – hangsúlyozta a főszervező. A hagyomány az alsóörsi Open Road fesztiválról indult több évtizeddel ezelőtt. Ebben a formában először tavaly szervezték meg a túrát, az idei a második. Akkora sikere van, hogy biztosan folytatni is fogják, tehát lesz jövőre is.

Bárki csatlakozhat

Az út során bárki csatlakozhatott hozzájuk, természetesen olyanok is, akik nem Harley-val róják a kilométereket – hangoztatta Hankó Ákos. A nyitott úttal az élmény motorozást hirdetik, a szabadság megélése összeköti őket, hiszen motorozni minden kétkerekű járművön lehet. Volt is rá példa, hiszen ahogy Miskolc határába értek, már egy helyi motoros közösség fogadta őket ott is. Ahogyan Egerben szintén, ott legalább kétszázan szelték át a várost közösen.

Keresztül motorozzák Magyarországot

Csütörtökön indultak Győrből, majd a fővárosba következett, pénteken keletnek vették az irányt. Hatvanon, Egeren keresztül Mezőkövedre érkeztek és ott töltötték az estét, ahol a Zsóry fürdőt is megnézték. Szombaton délelőtt indultak Miskolcra. Minden városban motoros rendőrös felvezetéssel mennek végig, ahol meg tudják mutatni magukat és a motorjaikat, amelyre büszkék valamennyien – tudatta Hankó Ákos.