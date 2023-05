– A Szentlélek hozott a közösségbe zenészeket, így 2014-ben megalakulhatott a dicsőítő zenekarunk, amely szívből Istennek játszik. Először csak egy szál gitárral, diktafonról tanultuk a dalokat. Mostanra viszont annyira felfejlődött a csapatunk, hogy sokan ismerik, szeretik és hívják őket szolgálni. Első és legnagyobb vállalásunk a Közösségek Regionális Karizmatikus Találkozójának megszervezése volt. Ezen keresztül azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy szeretnénk összefogni az Egri Főegyházmegye, a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye és a Felvidék katolikus karizmatikus közösségeit. Azóta is sok közösséggel rendszeresen összejárunk. Visszajelzések alapján a vendéglátás karizmáját is megkaptuk. Az idei találkozón szembesültünk vele, hogy milyen gyorsan elszaladt a tíz év. Éppen Koós Ede atyát hívtuk meg a nyolcadik találkozóra az egyik főelőadónak, aki meglepetésként egy nagy tortával köszöntött bennünket. A karizmatikus találkozó mellett zenés áhítatokat is szoktunk tartani minden korosztálynak. Ilyen például az Angyal, amely egy húsvét és karácsony előtti gyónási alkalom a Mindszenten, vagy a Kálvária-búcsúhoz kapcsolódó szolgálatunk. Tanúságtételek szólnak arról, hogy a Szentlélek hogyan munkálkodik emberek életében ezeken a programokon keresztül – árulta el a közösség vezetője.