– A dicsőítés nagyon hosszú múltra tekint vissza. Az ember lényegében arra lett teremtve, hogy dicsőítse Istent. Talán ezzel magyarázható, hogy a keresztény egyházban népszerűek ezek a zenés alkalmak – mondta Tóth-Simon Károly, a Találkozás Sátra Szolgálat alapító tagja, a Golgota Keresztény Gyülekezet – Miskolc lelkipásztora. – A dicsőítés nemcsak az értelemre, hanem az érzelmekre is hat, ami nem zárja ki a hagyományos istentiszteleteken való részvételt. Mi arra törekszünk, hogy zenekarunk minden hónapban tartson egy felekezetközi dicsőítést a miskolci és Miskolc környéki keresztyén közösségekből érkezők számára. Ilyenkor pásztorokat is meg szoktunk hívni, akik rövid tanítást adnak. Viszont ez nem pótolja a gyülekezetbe járást, hiszen testvéri közösségre is szükség van a hitbeli növekedéshez. A kettő inkább kiegészíti egymást.

A keresztények számára a pünkösd nem csak piros betűs ünnep vagy történelmi emléknap, amikor az egyház elindulását idézzük fel.

Segít a megújulásban

– Mi, szolgálók nyitott lelkiséget képviselünk. Nyitottak vagyunk Istenre és a Szentlélekre, valamint arra, hogy Ő természetfeletti ajándékokat használ az egyházban ma is, amiről a Szentírás is szól. Ezek célja, hogy megerősítsenek, és hatékonyabbá tegyék a szolgálatot annál, amit mi saját erőnkből és bölcsességünkből fakadóan tudnánk tenni. Tehát az Istennel való kapcsolat pluszerőforrást jelent. A dicsőítéseinken igyekszünk mindig olyan légkört teremteni a zenével és az igei bátorítással, hogy akik részt vesznek rajtuk, átélhessék a személyes találkozást Istennel. Bár az Úr mindig jelen van, de a Szentlélekkel való betöltekezéshez, amelynek nyomán az életünk megújul és új lendületet kap, szükséges, hogy megüresítsük magunkat, Istenre figyeljünk, és akár imádságban kérjük ezt. A rendszeres dicsőítés a lelki egészség megőrzésében is segít, ahogy az imádság, a bibliaolvasás és a közösségbe járás is. Ezek a gyakorlatok képesek megerősíteni annyira a hitben, hogy a próbák és a nehézségek idején ki tudjunk tartani, amelyeket az Úr arra használ, hogy megszenteljen bennünket. Megtanuljuk, hogy ne a saját gyengeségeinkre, veszteségeinkre figyeljünk, és más, sokkal tartalmasabb értelmet nyernek az örömeink is – fejtette ki az alapító tag.