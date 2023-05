A beszélgetés, az Anne a Zöld Oromból című 1985-ben vetített kanadai mini filmsorozatból indult ki, melyben Anne Shirley egy 11 éves álmodozó, élénk fantáziájú árva lány új otthonában hamar összebarátkozik Diana Barryvel, a gyümölcsösön túl lakó, vele egyidős lánnyal és legjobb barátnők, kebelbarátnők lesznek.

Közös élethelyzet

A filmbéli kapcsolathoz hasonló viszonyt kerestek a Pontközpont hölgyei is saját életükben. Majd szóba került, hogy a jelenlévők szerint léteznek-e valódi női barátságok és azoknak milyen ismérveik vannak. De körbejárták azt is, hogy vannak-e életre szóló baráti kapcsolatok nők között, ami már-már testvériségnek mondható. Valamint ezek a viszonyok mikor köttetnek, már gyermekkorban vagy felnőttként is kialakulhat két nő között erős szövetség?

A közös élethelyzet lehet-e táptalaja a női barátságnak és mennyire fontos, hogy mindketten egyenlő mértékben ápolják ezt a kapcsolatot. Van-e különbség a női és férfi barátságok között? A közösségi média korában lehetnek-e még valódi mély kapcsolataink, vagy inkább az ismerősök gyűjtése vált meghatározóvá?

Végül a jó vagy legjobb barátnő definícóját is meghatározták. Ők azok, akik gyermekkortól vagy kamaszkortól kezdve ott vannak mellettünk jóban-rosszban, együtt sírnak, nevetnek, vásárolnak, buliznak. Ők azok, akik minden kis titkokról tudnak, igazi cinkosok, beszámolnak egymásnak minden eseményről, pillanatról, ami történik. Aztán felnőve, dolgozó emberekké válva, majd feleségekké, anyákká lesznek, és ezek a közös élmények idővel ritkulnak, majd teljesen elmaradnak, mígnem a baráti szál is megkopik.

Átalakul a szociális háló

Ez életünk alakulásának természetes velejárója, mert a szociális hálónk is átalakul, ha saját családunk lesz. És ez egy újabb kérdést generált a jelenlévők között, vajon egy családos és egy szingli hölgy között lehet-e szoros barátság? Vajon nem mindig csak az egyik félnek kell alkalmazkoznia a másikhoz? A felmerülő kérdésekhez szinte mindenki tudott kapcsolódni és egy dinamikus, lendületes este kerekedett a csajok között, ahol régi ismerősök nagy találkozása történt meg a térben.