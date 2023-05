Családias hangulatban köszöntötte kilencvenedik születésnapján D. Szabó Dánielt a Sárospataki Református Teológiai Akadémia. Az ünnepi eseményen Szűcs Endre lelkipásztor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület korábbi lelkészi főjegyzője, jelenlegi püspöki főtanácsos igei szolgálata és köszöntése után átadta az ünnepeltnek annak a dokumentumnak a bekeretezett másolatát, amely Szabó Dániel születésének és keresztelésének adatait tartalmazta 1933-ból. Az egyházkerület – benne Pásztor Dániel püspök és dr. Molnár Pál főgondnok - köszöntését dr. Szemán Ákos, presbiteri főjegyző tolmácsolta, tartalmas életének legfontosabb állomásait pedig Pásztor Gyula, a teológia akadémiai lelkésze idézte fel. Ebben szót ejtett arról, hogy Szabó Dániel lelkipásztori családban született. Utalt ifjúkori hányattatásaira, amely során mivel lelkészként felszólalt az üldözött lelkipásztorok mellett, eltávolították a lelkészi szolgálatból, későbbi rehabilitációja után pedig a presbiteri szolgálat felé fordult. Nyugdíjazásáig szállodai portásként dolgozott.

Kétszer volt főgondnok

D. Szabó Dánielt 1990 után két alkalommal választották a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnokává. E minőségében is sokat tett az egyházi intézmények – köztük a pataki teológia – újraindításáért, amely során nemcsak a szakmai munkára, de a lelkiségre is odafigyelt – mondta el az intézményi lelkész. Rengeteget utazott, kapcsolatokat épített, amelyeket „Isten ügyébe csatornázott be”, vagyis ezeket jószolgálatra használta – hangzott el. Adományok, segítségnyújtások sokasága érkezett ezek nyomán Patakra, Erdélybe, Felvidékre és Kárpátaljára – idézte fel Pásztor Gyula. Lelki motorjává vált a presbiterképzésnek, sokáig a presbiteri szövetség elnöke is volt. Három díszdoktori cím birtokosa, amelyeket Kanadában, az Egyesült Államokban, valamint Erdélyben ítéltek meg számára, és három magas állami kitüntetést is átvehetett. Missziói tevékenysége túlnőtt a Kárpát-medencén. Oroszország, Kína, Korea, Japán keresztyén közösségeivel is eleven, gyümölcsöző kapcsolatot ápol. Nagy energiát fektet a cigány-missziós munkába. A sárospataki eseményen koreai, valamint cigány-missziós szolgatársai, testvérei is köszöntötték. Volt, aki zenei szolgálattal adott hálát, mások igével kívántak áldást további életére.