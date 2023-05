Keresztyén körökben jól ismert együttes az In His Steps (IHS) dicsőítő zenekar, amely idén ünnepli 20 éves jubileumát. Nem régen a Tirek-ifi közösségi terében adtak koncertet, alapítójuk, mint meghívott vendég, Sándor Frigyes igei tanításával. A nevüket szintén neki köszönhetik, az IHS Krisztus-monogram után. Magyarra fordítva pedig az In His Steps azt jelenti, hogy az Ő nyomdokain, ami Jézus Krisztus követésére utal.

Az Eddából jött a dobos

- Több évtizedre tehető a zenekar működése. A dobosunk Fortuna László, becenevén Tüsi az Edda tagja is volt és sokat zenélt külföldön hajókon. Amikor hazajött, korábbi kötődései révén felkereste Sándor Frigyest, a Miskolci Belvárosi Evangélikus Gyülekezet lelkészét. Elkezdték megvalósítani a régi álmukat, hogy indítanak egy könnyűzenés, dicsőítő alkalmat a gyülekezetben, – emlékezett vissza Bodnár Balázs zenetanár, az In His Steps dalszerző frontembere. - Tüsi először engem talált meg, még mint a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium tanulóját. Akkor ismerkedtem a hangszeremmel, a gitárral és magával a zenei pályával is. Körülbelül 2-3 év múlva megszületett a mostani zenekar felállása, néhány tagcserétől eltekintve. Nagy Gábor billentyűs és Nagy Szabolcs basszusgitáros szinte már a kezdetektől velünk játszik.

Istenkeresőknek is szól

Később elkezdték hívni őket más gyülekezetekbe is szolgálni és egy időben sokat foglalkoztak evangelizációval.

- Az evangelizáció azt jelenti, hogy olyanoknak igyekszünk elvinni Jézus Krisztus megváltásának örömhírét a zenénken keresztül, akik még nem ismerik Istent. Például többször elmentünk a Hegyalja Fesztiválra örömzenélni. Később elváltak útjaink az evangélikus gyülekezettől és elkezdtünk felekezetközi zenekarként munkálkodni, sok önálló koncertünk is volt. Néhány éve a Reménység nevű alkalmunkra Miskolcra, a Művészetek Házába sok száz ember jött el. Jó pár éve együttműködünk a Tirek-ifivel, ahol rajtunk kívül még két másik zenekar tevékenykedik. Jelenleg többségében az általuk havonta rendezett ifjúsági istentiszteleteken, a Refit-eken szolgálunk – mondta a zenekar vezetője.

Megjelennek új dalaik

Az In His Steps idén tervez egy nagyobb volumenű alkalmat, akár ünnepi jelleggel.

- Leginkább saját, rockosabb stílusú dalokat játszunk, ami hosszú munka eredménye a Szentlélek inspirációjára. Isten gyakran kiegészíti az ötleteinket. A mi szolgálataink abban különböznek egy szimpla zenei koncerttől, hogy a szerzeményeinket hallgatva átérezhető a Teremtő iránti imádat. Ezt előadás közben mi magunk is átéljük a szövegek és a dallamok által. Emiatt teljesen más, nem önközpontú, hanem Isten-központú a légkör. Törekszünk rá, hogy alkalmainkon bármely korosztályból mindenki a hozzá legközelebb álló módon dicsérhesse az Urat. Korábban saját CD-t és DVD-t adtunk ki, de ezeket már nem lehet beszerezni. Viszont a zenekar Facebook-oldaláról elérhetők a youTube-ra és SoundCloud-ra feltöltött dalaink. A közel jövőben tervezzük, hogy az újabb zenéinket felvételre rögzítjük és 4-5 régi dalt is újra felveszünk. Aztán ezeket a felvételeket szeretnénk több nagyobb videómegosztón elérhetővé tenni – árulta el Bodnár Balázs.