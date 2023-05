Megdőlt a pályacsúcs a rekordmezőnyt felvonultató 17. NN UltraBalatonon, Mihalik Norbert 16 óra 27 perc 54 másodperc alatt teljesítette a 211 kilométeres távot, közölte az Infostart. A tókerülő futóverseny mezőnye Balatonfüredről rajtolt, majd megkerülve a Balatont ugyanott ért célba. Soha ennyien nem álltak rajthoz, ugyanis 22 ezren húztak futócipőt a hétvégén. Köztünk megyénk két rendőrökből verbuválódott csapata is, akik eredményéről be is számoltak. A Miskolc Police és a Borsod Police csapat mindössze egy perces különbséggel futotta le a távot!

„Körözést adtunk ki a Balatonra! A rendőrség borsodi körözési csoportja a 211 kilométert 17 óra 54 perc alatt teljesítette a XVII. NN UltraBalatonon. A körözési csoport: a BAZ VMRFK, a Kazincbarcikai, az Edelényi, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság, és az Encsi Autópálya Alosztály munkatársai, továbbá a miskolci HIK vezetője.

A Miskolc Police csapata

Forrás: BIP

Befutott egy újabb perc. A Forma-1-ben is számít. Jó formát mutatott a Miskolc Police csapata is az idei XVII. UltraBalatonon (17 óra 53 perc - 211 kilométer) Egy perccel megelőzték kollégáikat; ha a rendőrök jól futnak…az voltaképpen nekünk is jó.” - írták a vármegyei rendőr-főkapitányság információs portálján.