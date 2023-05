Szécsi Viktória miskolci énekesnő hat hónapos várandós. Sokan Vihula Mihajlóval közös formációjukat ismerik, de Viktória szólóban is gyakori vendége a miskolci és a vármegyei rendezvényeknek, kulturális eseményeknek. Most éppen kirobbanó formában van, gyakran áll a színpadon, mert még szívesen elvállalja a fellépéseket, de már csak június végéig, hiszen augusztus elején megérkezik hozzájuk Szabó Gergellyel – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés alelnökével – közös kislányuk.

Mennyire készül az anyai szerepre?

Nehéz erre készülni, mert amíg nincs a karomban a kisbabám, addig csak elképzelni tudom. A várandósság alatt előjönnek az anyai ösztönök. Megváltozott a világnézetem azóta, de a szimpla hétköznapjaim is. Korábban nem hittem el, amikor azt mondták más anyák, hogy másképpen látom majd a világot, ha kismama leszek, de igazuk volt. Egyébként a jelenlétét a kislányomnak már természetesen érzem, hiszen nagyokat rúg, sőt szerintem koreográfiákat is csinál a pocakomban.

Vásárolt már születendő gyermekének valamit? Készül a babaszoba?

Nekem és férjemnek is sűrűek a napjaink, tevékenyen telik ez az időszak a munkában és a magánéletben is. Még sok koncert vár rám az elkövetkező két hónapban. Azért persze lopunk időt a vásárlásra. Olyan gyönyörűek és divatosak a babaruhák, hogy nehéz ellenállni. Persze az majd kiderül, hogy csak csinosak vagy praktikusak is. Apróságokat is beszereztünk már. Még éppen egy felújítás zajlik az otthonunkban, de a babaszoba is készül.

Említette, hogy ez egy mozgalmas időszak az életében, sok a koncertje is, a várandósság semmiben sem korlátozza?

Mostanában már nem. Az első négy hónap nehéz volt, mert szinte reggeltől estig rosszullétek gyötörtek, de megküzdöttem vele, hiszen a színpadon ezt nem mutathattam. Most már – a második trimeszterben – jól érzem magam, kiegyensúlyozott és energikus vagyok. Még a pocakom sem nehéz, jól tudok mozogni, egy bővebb ruhában annyira nem is látszik a terhességem.

Szokott énekelni születendő kislányának?

Persze. Minél többször igyekszem énekelni és zenét is hallgatni, ami a szakmámban egyébként is elkerülhetetlen. És ahogy észrevettem, már most idomul a napirendemhez. Délután és este a legaktívabb, ahogyan én is, hiszen egy énekesnő általában az esti órákban lép színpadra. Június végéig tervezem, hogy koncertezni fogok, júliusban már pihenni szeretnék, hiszen augusztus elején megérkezik a baba.

Volt olyan felkérés, amit vissza kellett utasítani a kicsi érkezése miatt?

Az augusztus és a szeptember ebben az évben különösen népszerű, sok programra hívtak volna énekelni, amelyeket le kellett mondanom. Az első pár hónapot otthon szeretném tölteni a kislányommal. Utána is csak fokozatosan, apránként szeretnék munkát vállalni. Ez az a szakma, ahol megtehetem ezt. Hiszen nem a hagyományos munkarendben dolgozom.

Lesz segítsége a baba körüli teendőkben?

Igen. Elsősorban a férjem, de mindkét oldalról lehet számítani a nagyszülőkre is. A férjem szülei és az enyémek is nagyon várják a kicsit. Anyukáméknak már van három unokájuk, de a Dunántúlon élnek, ezért a mindennapokban az igazi nagymamaságot az édesanyám most fogja majd megélni, amit rendkívül vár már. A férjem kettős apuka már, tudom, hogyan funkcionál édesapaként, nem kell izgulnom. A 15 éves fia velünk él, ezért már én is belekóstolhattam az anyaságba egy kicsit, de természetesen ő másfajta figyelmet igényel, mint egy újszülött.

Ha már szóba kerültek a nagyobb gyerekek a családban, ők várják már a kis tesót?

Gergő mindkét gyermeke nagyon várja, hogy megszülessen a hugica. Izgatottak, és kérdezgetik, hogy mit lehet majd a kicsivel csinálni, mikor lehet játszani vele. Persze az még nem azonnal lesz, de ezt idővel ők is belátják majd.

Akkor örömteli a várakozás mindenki számára?

Igen, ezt nyugodtan el lehet mondani. Én már nagyon szerettem volna édesanya lenni, nem akartam halogatni. Mindig van egy projekt, építkezés, autóvásárlás, nyaralás, fellépés, ami miatt lehetne tolni az időpontot, de nincs értelme. A gyermek felülír mindent, a többi dolog megvár, és lehet bármikor folytatni. A karrieremet sem féltem egyáltalán, hiszen folyamatosan érkeznek megkeresések, és vannak terveim is a jövőre vonatkozóan. Más perspektívában látom majd a továbbiakban a feladataimat, és az, hogy most pár hónap kimarad, nem a világ vége.