A miskolci idősek ötletességét és kreativitását tükrözi az I. Miskolci Szépkorúak Fesztiválja, amelyet 2023. május 17-19. között szerdától péntekig a Miskolci Hét részeként két helyszínen tartanak. Az első napon a Népkert melletti Tudomány és Technika Házában, a második két napon pedig Diósgyőrben a Vasgyári Közösségi Házban lesznek színes programok. A megváltozott világra és az időskorúak formálódó érdeklődésére reflektál az új kezdeményezés, amelyről a szervezők és a támogatók szerda este sajtótájékoztatót tartottak. A fesztivál a Szikra Alapítvány, a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI) szervezésében, valamint a miskolci önkormányzat, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Tudomány és Technika Háza támogatásával valósul meg.

Változó igényekre válasz

„Körülbelül 20-30 éve foglalkozom felnőtt képzéssel és az időskorúak problémáival. A Miskolci Egyetemen kaptam ezt a feladatot annak idején. Az életen át tartó tanulásról kellett adatokat gyűjteni, különösen az időskorúakról. Nagyon sok külföldi városban jártam, ahol hasonló rendezvényeket láttam. Úgyhogy én csak magyarországi ötletgazdája vagyok a mai rendezvénynek” – mondta dr. Dobos László szervező, a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány elnöke.

Fotó: Bujdos Tibor

„Változnak az idők, az emberek, a társadalom és a gazdaság. Ebből az időskorúak sem maradnak ki. Más elvárások fogalmazódnak meg irányunkba és mi is más elvárásokkal vagyunk a társadalom és a gazdaság felé. Ez a fesztivál ezekre az új igényekre válaszol, amelynek megvalósítása tizenegynehány éve dédelgetett álmom. A rendezvény három napjára változatos programokat terveztünk, hogy mindenki megtalálja a saját érdeklődési körének megfelelőt. Lesz divatshow, tudományos nap, kézművesség, kiállítás a koronavírus alatt elkészült alkotásokból, Ki-mit-tud, piknik és rendőrségi szimuláció.”

Példát mutatnak a fiataloknak

Miskolc város vezetése örömmel vette, hogy a városnapi egy hetes rendezvénysorozat részeként valósulhatott meg az innovatív fesztivál.

„Köszönöm az ötletet, mert ez valóban egy olyan rendezvény, ami nem volt még a környéken! Sőt a szépkorúak fesztiválja Magyarországon is párját ritkítja” – jelentette ki Veres Pál, Miskolc polgármestere. „Az I. Miskolci Szépkorúak Fesztiválja iránti igényt mutatja, hogy már most a rendezvény előtt fél órával sűrű, tömött sorokban érkeznek a vendégek. Köztük fiatalok is, gyermekek és unokák. Egy város erőssége pont a közösségei erejében van. A legfontosabb közösség pedig a család. Szeretnénk, ha a generációk itt is együtt lehetnének. Annak pedig külön örülök, hogy ebben az időszakban jött létre ez az élet egészét felölelő fesztivál. Miskolc várost ünnepeltük az elmúlt napokban a színes programokkal összeállított Miskolci Héten. Ez a programsorozat a bemutatkozás lehetőségét is adja, számunkra pedig a tisztelgést az idősek előtt. Nagy tiszteletet érdemel, aki megélt már sok mindent és megtanulta megbecsülni a szépet és az értéket, tudja mi a szeretet, a törődés a másik iránt és a tenni akarás. Ugyanakkor példát is tudnak mutatni a szépkorúak számunkra.”

Gyorsan elfogytak a jegyek

A fesztivál erős felütéssel egy Ageing Divatshow-val indult szerda este, ami mutatja, hogy a miskolci szépkorúak mennyire élni akarnak.