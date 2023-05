Gyere el a Népkertbe május 21-én 9:00 órától a Futókörök napjára, vállalj egy olyan távot, ami még jólesik, és adjuk össze a kilométereket! Mutassuk meg Miskolc erejét, vedd ki Te is a részed a győzelemből! Legyen Miskolc a legsportosabb város! Az induláshoz szükséges kauciós díjjal pedig támogasd Te is a Miskolci Állategészségügyi Telep gazdátlan kutyáit és cicát, és segíts, hogy a rácsok mögül ők is végre szerető gazdira és igazi otthonra találhassanak! Neked 1000 forint, nekik esély az életre! Futókörök napja – Miskolc – Népkert – Május 21. – 9:00 – Legyen Miskolc a legsportosabb város!