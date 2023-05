Hogyan alakult meg a miskolci Avasi gimnáziumban a rajztagozat? Miben voltak akkor mások a diákok, mint most? Hogyan lehet egy diáktól tanulni? Erről is mesél Miskolci gyöngyszemek sorozatunkban Homonna György művésztanár, aki a közelmúltban ment nyugdíjba. Megtudjuk, mi köze a műveinek a matematikához, mi az a mail-art, és az is kiderül, hogy miért van sok-sok képén QR-kód.

Homonna Györggyel Hajdu Mariann szerkesztő beszélgetett.