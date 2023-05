A MÁV Zrt. Területi Igazgatósága több Miskolc környéki település önkormányzatát értesítette május elején, hogy vegyszeres gyomirtást fog végezni, ami egyben legeltetési tilalommal is jár. A munkálatok térségünkben egészen június 5., hétfőig fognak tartani. Kérdésünkre a MÁV Kommunikációs Igazgatósága elárulta, hogy mi indokolja, mivel járnak és pontosan hol várhatók ilyen munkálatok.

A gyom rongálja a pályát

„A gyomnövények megtartják a vizet és a nedvességet, ezáltal és gyökereik által rongálódhat, gyengülhet a vasúti pálya szerkezete, amely hosszútávon el is lehetetlenítené a vonatközlekedést. Az állomásokon a magasra felnövő gyom megnövelheti a vonatok fékútját, ami balesetveszélyt rejthet magában. A vágányok melletti magasra nőtt gazban könnyen el is lehet esni. Az elszáradt megfásodott szárú gyomnövények a vasúti pálya mentén a vasúti kocsikban is kárt tehetnek, illetve balesetet okozhatnak bizonyos kábelek leszakításával. Az sem utolsó szempont, hogy az állomások, a vasúti pálya menti területek a gyomirtással esztétikusabbak” – fejtette ki a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.