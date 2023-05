Elsősorban zöldségpalántákat várnak a csereberére, de bogyósok iránt is mindig van kereslet. Akinek ezekből egyelőre nincs saját fölöslege, a szervezők kérik, hogy gyógy-, fűszer-, dísz-, vagy szobanövény szaporulattal érkezzenek cserére, vagy akár sütivel, gyömölccsel, vagy bármilyen kézműves termékkel viszonozzák a palántaadók fáradozását. Még a magvetés ideje is tart, így a felíratozott (gyűjtési idő, hely, név) csomagocskákat is érdemes vinni, megosztani. Jó időben az udvaron, ha esik, az emeleti teremben börzézik a klub, írják Facebook oldalukon a szervezők.