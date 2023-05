A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben rendhagyó áhítaton vehettek részt a fogvatartottak.

Az intézetben szolgáló lelkész meghívására a Szent Ferenc Kisnővérei Szerzetesrend három apácája látogatott el az intézet I. objektumába.

A nővérek már nem először tartottak alkalmat a fogvatartottak részére, melyet már akkor is nagy érdeklődés övezett. A lelki feltöltődés lehetősége most is számos fogvatartottat vonzott, melyet mi sem bizonyított jobban, hogy még nagyobb számban voltak jelen a női fogvatartottak az áhítaton, mint előző alkalommal. Különösen nagy örömet jelentett a fogvatartottaknak, hogy az apácák ezúttal gitárt és dobot is vittek magukkal, mellyel színesebbé tették az alkalmat.

Forrás: BAZBVI

Az apácák látogatása és lelki gondozása hozzájárult ahhoz, hogy abban a két órában, míg az áhítat tartott, a fogvatartottak jó hangulatban, önfeledten töltsék idejüket a börtön falain belül. A vidám percek mellett fontos volt a lelki feltöltődés, az áhítat adta megnyugvás.

A nővérek legközelebb az intézet II. objektumában örvendeztetik meg az ott büntetésüket töltő nőket egy zenés áhítattal.