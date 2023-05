Az Avasi Borangolás után most egy újabb területre szerveznek rendezvényt: a Nagyavas alsó sorra. Az ott lévő pincék tulajdonosai ugyanis szeretnék megmutatni, hogy az ő környéküknek is van nagyon izgalmas oldala, tudtuk meg Halász Ágnestől, az egyik főszervezőtől. Így jön létre a Nagyavasi piknik, amelyet szombaton, június 3-án tartanak "Alsó soron- felsőfokon" címmel. Halász Ágnesen és férjén, Sityun (Árvai Istvánon) kívül részt vesz a szervezésben az Észak-Keleti Átjáró Egyesület, az Avasi Borút, a Szávitri Alapítvány is. Ez lesz egyébként az első olyan rendezvény, amegy a Nagyavason zajlik majd – civil kezdeményezésre. A cél pedig az, hogy az Ó-Avast is bekapcsolják a város kulturális vérkeingésébe.

A rendezvény délelőtt 10-kor gyermekprogramokkal kezdődik a Sityu pincénél (Nagyavas alsó sor 720.), itt lesz a központ, de az eseményekbe a szomszédos 5-6 pince is becsatlakozik. 10 órakor elkezdődik a főzőverseny is, amelyre bárki jelentkezhet, elöljáróban nyolc csapat már biztosan van. Amig a szülők főznek, a gyerekek lovaskocsikázhatnak, mesét hallgathatnak, bábot készíthetnek, de akár pincefocizhatnak is, az egyik pince ugyanis 70 méter hosszú és 4 méter széles, azaz ideális erre a célra.

Összetartó közösség

– Összetartó közösség a miénk – mondta lapunknak Halász Ágnes, akiről legutóbb akkor írtunk, amikor fórumot rendezett a pincéjébe, a környékükön ugyanis van néhány ház, ahová illegálisan költöztek be lakók, akik viselkedésükkel megkeserítik életüket. – Azóta sokat javult a helyzet. Az önkormányzati rendészet munkatársai akkor megígérték, segítenek a rendfenntartásban. Azóta ők is, a rendőrök is naponta többször járőröznek a környéken. Őket is meghívtam egyébként a rendezvényünkre.

A Nagyavason többek között pincezenét is hallgathatnak az érdeklődők. Megnézhetik a veterán autók felvonulását, sőt, könyvbemutatók is lesznek. Estefelé latin tánc és koncert (Ágnes sógornője, Árvai Ildikó zenekara, az Ildi Rider is fellép) és borozási lehetőség várja a vendégeket több pincében is.