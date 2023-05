Egyszerre százan futhatnak

Valamennyi helyszínen kizárólag sorszámmal ellátott chip viselésével lehet részt venni a versenyen. Egyszerre 100 versenyző tud futni a pályán. A chipek segítségével tudják mérni az indulók idejét, illetve az általuk megtett távot is. Egyénileg, valamint városok szintjén is mérik a teljesítményeket, amelyet folyamatosan nyomon lehet követni a SZEOSZ, illetve az esemény weboldalán a verseny teljes ideje alatt. Egy futó ugyanazon a helyszínen többször is rajthoz állhat, akár visszajöhet későbbi időpontban a nap folyamán. A megtett körei pedig a nap végén összeadódnak.