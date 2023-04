Portálunk is beszámolt róla: 202 centiméteres harcsát fogtak ki a Mályi-tóból a napokban. A súlyát mérőeszköz hiányában sajnos nem tudták megmérni de 70-80 kilogramm közöttire becsülhető. Ennek kapcsán ragadott klaviatúrát a szakértő, ugyanis többekben felvetődött a kérdés, hogy egy ekkora ragadozó hal nem jelenthet-e veszélyt az emberre?

„Takács Laci és Balogh Tibi barátaim egy igazán szemrevaló harcsát zsákmányoltak a Mályi-tavon nemrégiben. Voltaképp akkor, amikor ezek a ragadozók még kevésbé aktívak, az igazi étvágyuk később fog megjönni, ha a víz hőfoka 10 Celsius fölé emelkedik. Talán ebből is jól látszik, hogy a tó harcsaállománya elég komolynak mondható. Évekig, sőt, évtizedekig nem horgászott rájuk senki tudatosan, ami által elég nagyra nőttek, közben pedig szaporodtak is.

A létszámuk gyarapodása érezhető volt többek között abban, hogy a korábbi, 2000-es évek legendás keszegállománya erősen megcsappant. A compó csaknem teljesen eltűnt, nagy ritkán akad horogra belőlük, ahogyan a termetes, dorozsmás orrú, mohos hátú nagy dévérekből is alig akad hírmondó. Személyes kedvenceim, a domolykók létszáma is erősen apad. Nem utolsó sorban pedig a műsoraimban is bemutattam már időről-időre néhány emlékezetes harcsafogást csukázás, vagy épp domolykózás közben.

A harcsák tehát egész szépen elszaporodtak. Ez által a lakosság körében felmerült a kérdés: Veszélyes-e a harcsa az emberre? Mi lesz, ha egy hatalmas példány arra vetemedik, hogy megtámadjon egy fürdőzőt? Merjenek egyáltalán a vízbe menni ezek után?

A korábbi posztjaim alatt is ugyanúgy, ahogyan a Tibiék fogásának több tucatnyi megosztása alatt úgyszintén találkozhatunk ezekkel az aggályokkal. Ne nevessük ki azonban ezeket az embereket, hiszen nem érthet mindenki a halakhoz. Ők voltaképp csak azt látják, hogy van a tóban egy - vagy több - mázsa körüli hal, ami ráadásul ragadozó. Többekben felmerült tehát a kérdés, hogy veszélyes-e a harcsa az emberre?

A választ nagyon egyszerűen meg lehet adni, s minden további pánikot lezárni egy szóval: Nem! A Harcsa nem fog emberre támadni! Ám, ezt érdemes úgy elmagyarázni, hogy minden szkeptikus tökéletesen megértse, és mindenki kellően megnyugodjon a választól.

Mielőtt a billentyűzetet magam elé vettem volna, konzultáltam Lévai Ferenccel, az Aranyponty Zrt. Elnök-vezérigazgatójával, aki Hazánk legelismertebb haltenyésztője, a "Nemzet halásza" jelzővel aposztrofálják. Ugyancsak hosszan beszélgettem a Magyar Haltani Társaság elnökével, Dr. Nagy Sándor Alexszel, és mindketten egyöntetűen ugyanabban a tudatban erősítettek meg. Elmondásaik szerint semmiféle feljegyzés nem történt eddig arról, hogy valaha harcsa támadott volna meg embert. Ennek az okai kézenfekvőek, ha ismerjük ennek a ragadozónak az életvitelét, táplálkozási szokásait, jellemét” – szerepel az írásban, amely bővebben elolvasható ITT!