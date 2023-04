A párnák ajándékozása a mellműtött vagy szívműtött hölgyeknek már számos országban működik. A visszajelzések szerint a mellműtött nők, a drainek miatt nehezen tudnak pihenni, ezért a párnát a hónalj alá téve csökken a fájdalom. Ezzel az ajándékkal adják tudtukra a hölgyeknek, hogy nincsenek egyedül ebben az embert próbáló élethelyzetben.

Az anyagot és az eszközöket a szervező Éltető Kapcsolatok Közössége biztosítja, melyeket ők is adományként kapnak. A szervezők szerint ha már egy nőnek tudnak segíteni, már megéri a munka. Oláhné Lajtos Julianna, az ÉKKŐ Egyesület helyi koordinátora portálunknak a helyszínen elmondta, egy-egy ilyen alkalommal a tömő anyagot helyezik bele a már előre kiszabott, kimosott és kivasalt, géppel összevarrt szív alakú anyagba, és kézzel összevarrják azt a nagyjából 6 centiméteres rést, ami a töltésre szolgál.

Egy párna összsúlyának pontosan 17 dkg-nak kell lennie, melyet egy konyhai mérlegen le is ellenőriznek egyesével. Általában 6-8-10 fő szokott együtt dolgozni a havi rendszerességel megtartott kedd délelőtti varráson. A most készülő párnák a váci kórházba kerülnek, de a szervezetnél magánemberek is igényelhetnek „gyógyászati segédeszközként” használt szívpárnát.