Hétfőn egész nap a térség hagyományőrző csoportjai mutatkoztak be. Természetesen az idei húsvéti forgatagból sem maradhatott ki a hagyományos vödrös locsolás, amelyet húsvéthétfőn több alkalommal megnézhettek a vendégek.

Fenntartható hagyomány

A rendezvény mindkét napján retrómese-játékpark, babasarok, óriásbuborék-fújás, hímestojás-műhely, felnőtteknek szóló óriás fajátékok, valamint kézműves-kirakodóvásár színesítette a programkínálatot. Emellett az alkotóházakban mesterségbemutatók, a Kisjankó Bori-ház udvarán foltvarró-kiállítás és foglalkozás színesítette a kínálatot, valamint a Hadas Látogatóközpont interaktív kiállítását is kipróbálhatták az érdeklődők. A programok között idén is várta a gyereket a húsvéti állatudvar a gépmúzeumban, ahol a nap során a kovácsmesterség rejtelmeibe is betekintést engedtek. A Matyó Múzeum „Ma van húsvét napja” címmel gyermekfoglalkozásra invitálta a látogatókat: tojástartót, kopogtatót készíthettek, vagy épp gipszből kiöntött tojásokat festhetnek a program résztvevői.

Sápi Jánosnéval a Népi Művészetek Háza mellett találkoztunk. Azt mondta portálunknak, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a fejdíszek iránt. „Matyó mennyasszonyi fejdíszeket készítek, de a vásárba már nem igazán hozok ki belőlük. Azonban nagyon rácsodálkoznak az érdeklődők az ékes fejdíszekre” – mondta. Arra is kitért, hogy szerinte mára nagyon megváltoztak a szokások, így nincs rá annyira igény, de nagyon szereti elkészíteni ezeket a fejdíszeket. „A népi művészetet viszont egyre többen keresik, például a hagyományos fejdíszek iránt egyre nagyobb az érdeklődés. A mirtuszkoszorú iránt is növekedik a kereslet, ezeket még nagyanyáink korában készítették, de most újra visszatér a divatba, egyre többen keresnek fel ezáltal” – árulta el. Azt is megosztotta a boon.hu-val: régebben az volt a divat, hogy a húsvéti időszakban jegyezték el a menyasszonyt. Azonban már ez ritkább.

Fehér Tiborral a fazekas műhelyénél beszélgettünk. Tányérokat, tálakat, bögréket árult. „Hagyományos kerámiát készítünk és mivel a műhelyünknek megvan a saját stílusa, így nagyon egyedien tesszük ezt” – mondta. Hozzátette: több mint 40 éve működik a műhely Mezőkövesden. „A húsvét az év kiemelkedő eseménye. Sok szempontból fontos. Nagyon sokszor ilyenkor járnak a városban, akik később aztán visszajönnek." Tőle hallottuk: a legtöbbeket ez az esemény vonzza.

Papp Bernadett, a Matyó Népművészeti Egyesület elnöke arról beszélt, hogy kétféle divat lépett életbe a húsvét kapcsán. „Az egyik az, hogy régi hagyományokat megtartva, sok helyen összegyűlnek a családok. A másik pedig az újkori, amikor nagyon sokan kirándulnak és nem otthon tartják meg az ünnepet, ezáltal Mezőkövesd is nagyon sok turistát vonz” – mutatott rá. Hozzátette: "számunkra azért nagyon fontos a húsvét, mert a hagyományokat ezáltal még jobban be tudják mutatni az érdeklődők számára. Az egyesületnél fel lehetett próbálni a népviseleti ruhákat, a dalokat és táncokat mutattunk be. Többféle olvasata van a dolognak, de az egyik legfontosabb az, hogy nagyon jó együtt lenni” – hangsúlyozta.