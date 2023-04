A húsvét beköszöntével az átlagosnál nagyobb hangsúlyt kap a tojás fogyasztás, a Központi Statisztikai Hivatal(KSH) adatai alapján, a boltok polcairól a húsvéti időszakban másfélszer annyi tojás fogy, mint az év többi időszakában.

Nem csak finom, egészséges is

Kevés olyan étel létezik, amiről annyi egymásnak ellentmondó információ látott napvilágot, mint a tojás. Egy időben óva intettek tőle mindenkit, akinél fennállt a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, manapság viszont már árnyaltabbnak tűnik a kép, egyre inkább bebizonyosodni látszik, hogy nem egy ördögtől való táplálékról van szó. Többen régen egyenesen a koleszterinszint növelőjének tartották, ezt a népszerű ételt. A húsvét kifejezetten nehezen képzelhető el nélküle, a legtöbb családban ilyenkor az ünnepi lakoma része a sonka és a kalács mellett a főtt tojás is. A tojás legvonzóbb tulajdonsága, hogy kiemelkedő a fehérjetartalma, így pedig segít a jóllakásban, a vércukorszint stabilizálásában, valamint az izomtömeg megőrzésében is. Segít a fogyásban is, hiszen megfelelő kalóriatartalmával nem hizlal, továbbá támogatja a májműködést. További nagy előnye, hogy a benne található tápanyagok támogatják a látás egészségért és a szív- és rendszerre is jó hatással van.