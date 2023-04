A húsvéti szent három napot megelőző nagyhét az év egyik legkülönlegesebb időszaka, amelyhez nemcsak egyházi események, de különleges népszokások és ételek is kapcsolódnak.

Nagycsütörtökön a keresztény világ az utolsó vacsorára, Krisztus elfogására és szenvedésére emlékezik. Ezt a napot a néphagyomány zöldcsütörtöknek is nevezi, amikor általában zöld színű ételeket főztek, például spenótból, sóskából, salátából vagy csalánból – írják a Nobilacasa gasztronómiával és lakberendezéssel foglalkozó weboldal szakértői.

Hústilalom nagypénteken

Nagypéntek a katolikusok számára a mai napig szigorú böjti nap, vagyis háromszor fogyaszthatnak ételt, de csak egyszer lakhatnak jól, és le kell mondaniuk a húsról is. Vannak olyan tájegységek, ahol ezen a napon erjesztett gabonaléből, ciberéből készítettek levest. Máshol tejleves, bableves, mákos vagy diós tészta került az asztalra. Sok helyen egyáltalán nem raktak tüzet nagycsütörtöktől nagyszombatig, Jézus elfogásától feltámadásáig. Ez egyben azt is jelentette, hogy nem ettek főtt ételt. Az „új tüzet” nagyszombaton a templomból hazavitt parázzsal gyújtották meg. Azon főzték meg a húsvéti, ünnepli fogásokat, amelyek közül mindnek megvan a maga szimbolikája – tudtuk meg.

Böjt utáni megújulás

A kalácsot sok helyen Krisztus töviskoronájára emlékeztetve koszorú alakúra fonták. A torma a zsidó hagyomány szerint a széderestén, a pészah előestéjén fogyasztott egyik keserűfű. Más elméletek szerint keserű-csípős íze Jézus szenvedéseire emlékeztet. A sonkának más szerepe van: a böjt előtti utolsó disznóvágásból származó füstölt sonka pont húsvétra készült el. A néphagyomány szerint volt, ahol a sonka csontját a gyümölcsfára akasztották a jó termés reményében. A tojás pedig a termékenység, a tisztaság és az élet szimbóluma, amelyet a katolikus templomokban – a sonkával, a tormával és a kaláccsal együtt – húsvétvasárnap megszentelnek – olvasható az összefoglalóban.

Termékenységi jelképek

Az ízletes ünnepi asztal mellett a díszítés elemei: a bárány, a barkaág és a nyúl is fontos szimbólum. A tojás ugyanakkor a húsvéti díszítés központi eleme is. A „tojásfákra”, a barkára és más virágos ágakra az újjászülető tavasz színessége a jellemző. Barka ágakkal integetnek virágvasárnap örömünnepén is a templomokban, amikor Jézus Jeruzsálembe való bevonulására emlékeznek. Aztán az elégetett barkavirágokból készül a következő évi hamvazószerdai hamu, amivel a böjt kezdetén keresztet rajzolnak a hívők homlokára a hamvazkodás szertartásában.

Amíg a bárány egyértelműen a zsidó-keresztény kultúrából származó Krisztusra utaló jelkép, addig a nyúl termékenysége miatt lehet az ünnepi állatsereglet része. Húsvéti szimbólumként először a 16. században, Németországban használták a nyulat. Igaz, egyes elméletek szerint egy egyszerű félreértés – egészen pontosan a több német területen húsvéti fogásnak számító gyöngytyúk, vagyis rövidült neve szerint a Hasel és a nyúl német neve, a Hase közötti hasonlóság miatt – állítják a szakértők.