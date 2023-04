A biztos NB I-es szereplés birtokában a Szegeddel mintegy "bónuszmeccset" játszó DVTK szurkolói az eredményhez méltó, mondhatni eufórikus hangulatban üdvözölték a zöld gyepre kifutó fiúkat. Mindenki boldog volt a megérdemelt siker birtokában és bár még vannak fordulók a bajnokságból, már sok szó esett az első osztályú reményekről.

DVTK

Fotó: Ádám János

Burján Péter törzsszurkolónak számít, egyetlen hazai meccset sem hagyott ki, de ha munkája engedte, idegenbe is elkísérte a csapatot. Sőt, hasonló figyelemmel kíséri a női szakosztály szereplését is. Nagyon örül a feljutásnak és úgy véli - az esetenként előforduló hiányosságok kijavításával - az élcsoportban van a helye a gárdának. Szaktanácsként azt fogalmazta meg, ha a befejező játékuk fejlődik, bármelyik csapat méltó ellenfele lehet a Diósgyőr.

Tamás barátaival jár a meccsre, - fullos drukker szerelésük is mutatja összetartozásukat - munkája miatt ugyan nem tudott mindig ott lenni, de nagyon boldog, hogy sikeres volt a csapat és a jövőben még inkább ott lesz a lelátón - ígérte. Annál is inkább rajta tartja a szemét a labdarúgáson, mert kisfia - igaz még csak iskolai keretek között, amatőr szinten - is kergeti a bőrt.

Hollósy András is régi szurkoló, természetesen most is ott volt a helye a nézők között. "Mérhetetlenül boldog vagyok, hogy Miskolc és a DVTK ilyen szép sikert ért el. Köszönetet mondok a játékosoknak a szakvezetésnek és a klubnak ezért az élményért. És külön köszönet illeti a 12. játékost, az elkötelezett közönséget, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a szép siker" - fogalmazta meg András.

DVTK szurkolók

Fotó: Ádám János

Kamilla férjével és két kisfiával látogatott ki a meccsre, a gyerekek, Zalán és Ákos szintén szeretik a labdarúgást és bár nem tudtak minden meccsen kinn lenni, de a televízión követték. Ők is nagyon boldogok, büszkék erre a szép sikerre és igazából azért is jöttek, hogy együtt örüljenek a többiekkel, a csapattal, szurkolókkal és ebben még a mérkőzés kezdetére eleredő eső sem gátolta őket.