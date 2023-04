Mezőnyárádon április 15-én szombaton 10 órától a Házasságkötő teremben hasznos prevenciós előadásokat hallhatnak az érdeklődők a szívinfarktusról. De bemutatkozik a SZÍVSN betegegyesület is és a kardiológiai megbetegedések lelki hátteréről és a zene gyógyító hatásáról is szó lesz. A helyszínen a témával kapcsolatban Dr. Stefán János kardiológus áll rendelkezésre. A résztvevő között értékes egészségmegőrzéssel kapcsolatos ajándékokat sorsolnak majd ki.