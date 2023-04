Olvasónk arról számolt be, hogy rengeteg cseh kucsmagombát talált a Bükkben. Pörköltnek készítette el, de készített gombaszószt is -mártást is. Felhívta a figyelmet, nemcsak ősszel lehet gombát találni az erdőkön-mezőkön, hanem ilyenkor, tavasszal is. Úgyhogy érdemes kosarat is vinni a kiránduláshoz.

A kucsmagomba tavasszal nő, egészen márciustól júniusig. Több ehető fajtáját ismerjük. A legnépszerűbb itthon és Nyugat-Európában az ízletes kucsmagomba és a cseh kucsmagomba. Ritkábban találhatunk fattyú kucsmagombát, pusztai kucsmagombát, illetve hegyes kucsmagombát. Süvegének felülete erősen ráncos, nem mondható „kalapnak” inkább egy kucsmára hasonlít, innen a neve is.

Egyik legismertebb és legkeresettebb gombafajtánk a mezei szegfűgomba. Az egész országban jelen van, szinte minden erdőben szedhetünk belőle. Jellegzetes illata van, és ritkán álló, halványbarna lemezei vannak. A kis gombáknak még púposodó a kalapja, az öregebb gombáknál, viszont a kalap olyan, mintha ki lenne fordítva. A mezei szegfűgombánál óvatosnak kell lenni, mert hozzá nem értőként könnyen közé keverhetünk mérgező fajtákat is, így érdemes bevizsgáltatni. Leginkább a kerti susulykára és a parlagi tölcsérgombára hasonlít. Tövisalj, csiperke

Kora tavasszal találkozhatunk a tövisaljgombával is. Leginkább gyümölcsösökben, szilvafák, kökény- és galagonyabokrok közelében, kertben és bokros legelőkön találhatunk rá. Áprilistól egészen május végéig nagy számban nőnek, azonban sokszor ősszel is újra előbújik. Május után már ne szedjük, mert mérges hasonmásai ilyenkor bújnak elő. Feltűnően hasonlít rá a nagy döggomba, a szürke döggomba, és a kerti susulyka.

Májusban bújik elő az erdőszéli csiperke. Lelőhelye a lomb- és fenyőerdők széle, de az akácoserdőinkben ez a leggyakrabban előforduló gombafajta. Jellegzetes ánizsszagú és megsárguló húsa van, illetve, ha nyomás éri, kívülről is besárgul a nyomott helyen. Az erdőszéli csiperke is sok gombához hasonlít, leginkább a mérges fehér gyilkos galócával téveszthető össze.

Fontos szabály, hogy csak olyan gombát gyűjtsünk, amit biztosan ismerünk! Ha ismeretlen gombát látunk, inkább ne szedjük le, hagyjuk ott, de ne tapossuk el, hiszen az élővilág része. A legbiztosabb módja, hogy megóvjuk magunkat a mérgezéstől, ha gombászás után bevizsgáltatjuk a gombát egy szakemberrel!