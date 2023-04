Nővénybörzét és babakiállítást rendeztek ma a nyékládházi Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtárban. A babák világára kíváncsi érdeklődőket a tavasz jellegzetes növényei kísérték be a házba. Itt különleges időutazásban volt részük: dédanyáink, ükanyáink világába invitálta a szemlélőket a „Régi babák” kiállítás. A látogatókat Vizsolyi Andrea kalauzolta, aki nemcsak szenvedélyesen gyűjti, hanem tanulmányozza is a régi babákat, a századforduló napjainkra már feledésbe merült játékait és játszási szokásait. A tárlaton nemcsak babákkal, hanem sokféle, főként kislányos játékkal is találkozhattak az érdeklődők.

Forrás: Nyékládháza

A babaszobácskákban különlegességek voltak láthatók: a porcelánfejű és papírmasé babák mellett babaruhák, babkocsik, babahinták, bababútorok, miniatűr edények és mini porcelánétkészletek. Az utazó kiállításon többségében Németországból és Ausztria területéről származó, porcelán vagy papírmasé babákat láthattak a látogatók.