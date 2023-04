Nem mindenki utazik el húsvétkor, van, aki otthon marad, és a családjára koncentrál. A hosszú hétvége alkalmat ad erre és a közös lakomára is, ami lehet hagyományos vagy újszerű, de a megszokott étkek nem hiányozhatnak a húsvéti asztalról. Egy édesanya enged betekintést saját otthonukba.

Húsvétkor a hagyományokhoz hűen főtt sonka, főtt tojás, szalámi, szalonna, ehhez pedig primőr zöldségek: paprika, paradicsom, retek, uborka és hagyma és természetesen csípős torma kerül az asztalra – mondta Oláh-Zólyomi Gabriella. Ilyenkor mindig együtt ül le a család reggelizni. Csak ilyenkor – ünnepek idején – nem a boltban vásárolnak, hanem otthon sütnek kenyeret és édes kalácsot, amit maguk dagasztanak. Máskor is szívesen tennék, de nincs rá idejük a hétköznapi elfoglaltságok miatt – avatott be az édesanya. A saját sütésű húsvéti kalácsból nem csak ők fogyasztanak. Hagyomány náluk, hogy visznek belőle az óvodába és az iskolába is, ahová a lányaik járnak. Ezért abból ilyenkor több adag is készül.

Tojásból mindig házit vesz

A bevásárlást Gabriella több részletben intézi, és több helyről szerzi be az alapanyagokat. Van, amit a piacon vesz meg, szereti a háztájit, a tojást például mindig ugyanarról a helyről rendeli. Húsvétvasárnap az ebéd úgy áll össze, ahogyan éppen a család kívánja. Nincs kőbe vésve a menü – hangoztatta Gabriella. Most húsleves, hortobágyi húsos palacsinta, grillcsirke és zöldséges rizs lesz. A családból biztosan eljönnek páran locsolkodni, meg talán egy-két osztálytárs az iskolából, de kifejezetten nem készül nagy vendégvárásra – vélekedett az anyuka. Főként édességgel, süteménnyel kínálják a látogatókat. Kakaós lepény, habcsók és citromtorta gazdagítja az ünnepi asztalt.

Az ünnepet otthon töltik, pihenéssel, mert szeretnek együtt lenni családi körben, amire ritkán adódik lehetőségük a rohanó mindennapokban – tette hozzá Gabriella.