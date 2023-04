Népszerű a kezdeményezés és hosszú távú hatásai is vannak, hiszen akik részt vesznek benne, később is tudatosan kezelik a hulladékot – mondta a miniszterhelyettes. Illetve a gyerekeket is be lehet vonni ezekbe a tevékenységekbe, akik általában nagyon fogékonyak és szívesen vesznek részt hasonló kezdeményezésekben.

Példát mutatnak

Már a korábbi akciókban is aktívan részt vettek. Olyan területet kerestek ezúttal, ahol hatósági eszközökkel nehezen vagy egyáltalán nem tudják elérni az illegális hulladékért felelős személyt – mondta Alakszai Zoltán főispán. Csapatot verbuválni a szemétszedésre nagyon könnyű volt, hiszen főleg a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály munkatársai voltak jelen, közel hatvanan - tudtuk meg.