Folytatódik húsvét hétfőn is Mezőkövesd egyik legvonzóbb rendezvénye. A Matyó Húsvét a magyar népszokások iránt érdeklődőknek kínál ebben az évben is látnivalót. Az esős idő ellenére sokan tartanak ki, hogy láthassák a műsort, benne a többször is megismételt vödrös-vizes locsolkodást.

Az esemény részleteire visszatérünk.