Nem volt másképp most sem, bár a vásározókat nem az ekkor már joggal várt idilli idő, hanem havazás és szél is kísérte útjukon. Ám az edzett látogatókat és árusokat ez cseppet sem zavarta, hiszen mint annak idején nagymamán mondta: „Vót nép bőven fiam.”

Ha nem is feltétlen a húsvét jegyében – bár élő és bábnyúl is volt –, de már tényleg a tavaszt idézve sokan csemetefákkal a kezükben, vagy éppen nevelni való csirkékkel a dobozukban baktattak hazafelé. De mint általában, most is minden is megtalálható volt, ami nemcsak szemnek, pénztárcának, hanem a szájnak is ingere.