A 95 éves Móré Róbertné életkora ellenére most is enegikusan, egészségesen éli az életét. Kerüli a gyógyszert is, még a lába fájásra sem szed semmit, inkább elviseli a fájdalmat.

Erzsike néne kedveli az embereket, szeret társalogni és vásárolni. Minden reggel kávéval és újságolvasással kezdi a napot. Az Észak-Magyarország hűséges olvasója. Újságolvasás után elvégzi a szokásos házimunkát. mos, főz, takarít. Nem engedi, hogy helyette más végezze el a házimunkát, mert szerinte ennyi mozgásra szüksége van. Erzsike néni szerint a hosszú élet titka a hit, a szeretet, és a jóság.