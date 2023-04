Újabban kedves szokás, hogy a rangosabb jégkorong mérkőzések után megválasztják a felek legjobb játékosait, akiket jutalomban részesítenek. Szponzora válogatja: adnak vázát, serleget, plakettet, italt, csokoládét, illatszert, ajándékutalványt.

Csúszka is jegesmaci

A ceremónia a népkerti jégcsarnokban sem maradt el: a Magyarország – Ukrajna felnőtt válogatott találkozó – amelyet keleti szomszédaink büntetőkkel nyertek – után Horváth Dominik, a mieink kapusa részesült különdíjban.

– A jutalmazó Szobonya István, a DHJ Építő Kft. ügyvezetője, a DVTK Jegesmedvék csapatának támogatója volt – újságolta Marosi Tamás, a piros-fehérek menedzsere, majd hozzátette: – Aki sokszor kiválóan teljesít, egy szobára való ereklyét is összegyűjthet pályafutása alatt.

A köszöntés különös érdekességgel is szolgált, ugyanis a jégre ment a felajánló jégkorongozó lánya, Láda Balázs egykori védő, a diósgyőri klubigazgató lánya és a válogatottól most elköszönt Vas János csatár szintén hokista fia, Joel is. A taps így Csúszka, a Magyar Jégkorong Szövetség kabala figurája jelenlétében nem csupán az ünnepelt portásnak, hanem valamennyiüknek szólt.