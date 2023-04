Bár néha olyan, mintha ellopták volna a napot, és éjjelente még fagy, azért higgyük el, ez már a tavasz! Nézzünk körül, és gyönyörködjünk az aranyesőben, a bimbózó rügyekben, a virágzó fákban! Már szinte elvirított a hóvirág, de még nyílik az ibolya, a kertekben megjelentek a nárciszok, és valamilyen kék virág, aminek mindig elfelejtjük a nevét. Néhány nap és itt vannak az első sárgálló, pirosló tulipánok is? Észrevette, hogy mennyivel élénkebb színűek ezek a virágok, mint a nyáriak, majd később az ősziek? Más érzékszervünk is érzi, hogy újraéled a természet: a fákat mézédes illat lengi körül, talán az enyhe eső még intenzívebbé teszi az illatot. Bízzunk benne, hogy néhány nap, és kicsit melegebb lesz. És azt sem szabad felednünk, hogy ez a természetes, nem véletlen a mondás: "a tavasz ravasz", sokszor bolondját járatja velünk az időjárás. Hol hűvösebb van, hol melegebb, hol esik, vagy erősen fúj a szél, aztán hirtelen ereje lesz a napnak. Ez így van rendjén. Élvezzük ki a szeszélyes hónapokat, míg be nem köszön a hosszú, forró nyár.