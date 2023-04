A miskolcoi Zalkodi András kiváló harcsahorgásznak számít, tavaly egy 120 kilós példányt fogott ki a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. Ohati 3-as horgásztavából, és idén is fűződik már a nevéhez egy 240 centiméteres, 100 kilogrammos bajszos, amit március közepén terelt partra.

Éjszakai fogás

A Pecaverzum.hu beszámolója szerint András azóta nem is volt horgászni, azonban március 24-ére, péntekre újabb alkalmat tervezett, ennek apropóját adta, hogy egy szlovák ismerőse megkérte, segítsen neki, hátha tudna fogni egy „jó halat”.

András már korábban is szívesen megosztotta tapasztalatait másokkal, ha megkeresték, és személyes jelenlétével járult hozzá ahhoz a bizonyos „bignek” a becserkészéséhez, amire minden harcsavadász vágyik. Így a felkérésnek most is eleget tett.

Rossz előjelek

A helyszín ezúttal is az Ohati 3-as horgászvíz volt, ahová délután négy óra felé érkeztek meg. Más harcsás csapatok akkor már bevetett készségekkel ültek a parton. Ők arról számoltak be, hogy áll a víz, nincs kapás, nem láttak mozdulást.

„Harcsázás szempontjából a legrosszabb helyet kaptuk meg a halgazdaságtól, ráadásul 70-80 kilométer/órás széllökések jellemezték az időjárást – emlékezett vissza András a rossz előjelekre, amelyek horgászatuk elején jelentkeztek.

Kapitális példány

Szlovák társának el is ment a kedve jócskán, már elkönyvelte, hogy nem lesz kapás. Este 10 óra felé már húzta a lóbőrt a sátorban, amikor András egyik botja elfüstölt. A sikeres fárasztás végén egy 65 kilós harcsával bővült ideiglenesen a társaság.

Horgászok álma

A hal mindkét horgászt felpezsdítette, alvásról már szó sem volt, próbáltak megtenni mindent azért, hogy újabb kapást érjenek el. Erre hajnal fél kettőig kellett várni. Az előznél egy kisebb, 50 kilós bajszost fogott András „pártfogoltja”, majd bekövetkezett minden horgászok álma. „Ahogy visszaengedtük a halat, és készültünk rá, hogy tesszük vissza a szereléket, egy újabb kapása volt a társamnak” – mesélte András a mesébe illő történetet.

A szlovák „kolléga” élete halával küzdhetett meg egymás után kétszer, ugyanis a harmadjára akasztott harcsa bőven felülmúlta a korábbiakat, 80 kilósnak bizonyult. És akkor itt még korántsem volt vége a történetnek!

A nagy fogás

Arra a bizonyos „i”-re a pont reggel fél 8-kor került fel, amikor a spannolós módszerrel felkínált tenyeres kárász ismét felkeltette egy kapitális harcsa figyelmét.

„A két nagy eszeveszett erővel küzdött. A reggeli harcsa volt a legnagyobb, 85 kilós. Barátomnak ez volt élete negyedik harcsázása, és az első alkalom, hogy ilyen nagy halakkal találkozott” – árulta el András, akinek a mostani helyszín volt az egyetlen állás a tónál, ahol még nem fogott harcsát.

Azta!

„Ez a hely sosem vonzott, túl kicsi a partszakasz, és nádtorzsák is vannak a vízben. Azt hiszem, 57 állás található a tavon. Ez az egy hely volt, ahol még nem fogtam halat, de itt nem is horgásztam még. Erre mondják, hogy A-tól Z-ig” – fogalmazott a rutinos harcsaspecialista.

A legnagyobbra pályázik

Mint ismeretes, minden bizonnyal az Ohati 3-as horgásztóban él Magyarország legnagyobb harcsája, amelyet 140 kilósra saccolnak. Ezen az estén sajnos nem hozta őket össze a sors vele, pedig hallották mozogni.

„Zengett az egész víz. Bíztunk benne, hátha bejön a látószögünkbe, de sajnos nem jött. Megfogom, úgy is megfogom. Egyszer akadjak vele össze, tőlem nem megy el” – jelentette ki magabiztosan András.