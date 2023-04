Ebben a hónapban egyszerre tapasztalhattuk meg a hajnali fagyokat, és a tavasz közeledtét, az emelkedő napi átlaghőmérsékletet. Itt az ideje, hogy lecseréljük – kivéve, ha négy évszakossal rendelkezünk - a téli gumikat. Az abroncscsere mellett egy átfogó tavaszi felkészítést is érdemes elvégezni.

Időben cseréljük a gumikat

– Azt szoktuk tanácsolni ügyfeleinknek, hogy hagyják fent a téli abroncsokat egészen addig, amíg a napi átlaghőmérséklet nem emelkedik hét Celsius fok fölé – mondta el Ujlaki László a Borsod Autó Kft vizsgabiztosa. – A tavaszi reggeleken és estéken ugyanis még mindig lehűlhet annyira a hőmérséklet, amihez a téli gumi több biztonságot nyújthat munkába menet, illetve hazafelé. Egy-egy tavaszi záporról, kiadósabb esőzésről nem is beszélve, amikor a síkossá váló aszfalton csökkenhet az autó kontrollálhatósága, a féktáv pedig jelentősen megnőhet. Ha elmulasztjuk a cserét és nyáron is a hidegebb időre való abroncsokkal autózunk nemcsak gyorsabban kopik el a kerekek felülete, hanem csökken gépkocsi stabilitása, megnövekszik a fékút, valamint zajosabb lesz a gördülés is – hangsúlyozta.

Ujlaki László vizsgabiztos

– Egyébként a használat mértéke, valamint a gumik kémiai összetételének változása egyaránt hatással van az abroncsok élettartamára. Ettől is függ, hogy a gyártástól számítva hány évig ajánlatos egy-egy garnitúrát használni, az biztos, hogy a 8-10 éves darabok már cserére érettek. A gumik profilmélysége is meg tudja határozni, meddig autózhatunk biztonságosan az adott abroncsokkal – ez az érték a nyáriak esetében 1,6 mm. A gumik légnyomását, anyagát, valamint kopottságát is érdemes időnként ellenőrizni – javasolta a szakember.