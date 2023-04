Keveset hallunk róla, hogy mi történt a keresztrefeszítés és a feltámadás között Jézussal, ami csak látszólag tűnik passzív időnek. Viszont a tanítványai számára mindenképpen a csend, a kábulat és a gyász ideje volt, amikor bezárkózva, mély megrendüléssel próbálták feldolgozni szeretett mesterük szörnyű halálát. Közben Krisztus lelke a pokol mélyére szállt és sokakat kimentett onnan.

– Azok, akik a kereszt alatt álltak és végignézték a szeretet mesterének, Jézusnak a haláltusáját, elsőre föl sem tudták fogni, hogy ez bekövetkezhetett. A legközelebbi tanítványok nemcsak az árulás estéjén szaladtak szét, de Krisztus kivégzése után is – mondta Szalay László Pál, a Telkibányai Református Egyházközség lelkipásztora. – Bár a tanítványok tudták előre, hogy ez fog történni, mégis teljesen tanácstalanok és tétlenek voltak. A zsidóknál volt egy olyan szabály, hogy, akit kivégeztek, az nem maradhatott éjszakára a kivégzőeszközön. Tehát Jézus Krisztus teste nem lehetett a keresztfán másnapra. A testének sírba helyezését azonban nem a legszűkebb tanítványi kör intézte, hanem a gazdag és elismert Arimátiai József, aki Nikodémussal együtt Jézus távolabbi tanítványa volt és a zsidó Nagytanács tagja is. Eközben a Megváltó ellenségei a Szent Sír őrzését követelték, hogy ne lophassák el a követői Krisztus testét és ne mondhassák azt, hogy feltámadt, ami harmadnapon mindezek ellenére megtörtént.

„Szálla alá poklokra”

A szombat csendjében a tanítványokkal ellentétben Krisztus lelke nagyon tevékeny volt.

– Az apostoli hitvallásban azt imádkozzuk Jézus Krisztusról, hogy „szálla alá poklokra.” A Messiás a halálban pokoljárást végzett értünk és elhordozta a világ bűneit. Mindazok ellenére, hogy Ő maga bűntelen volt. Mivel Isten ártatlan bárányaként került föl a keresztre, ezért a halál nem tarthatta Őt fogva. A Megváltó erővel és hatalommal járta meg halálában is a poklot. A pokolraszállás ószövetségi előképe többek között az, amikor Józsefet az irigy testvérei a kútba dobták, aztán mégis a fáraó második embere lett. A másik ószövetségi előkép, amikor Jónás prófétát, mint egy áldozatot a hánykolódó hajóról bedobták a vízbe és a cethal gyomrába került három napra. Aztán Ninive városának hirdette, hogy térjenek meg és ennek hatására szinte mindenki bűnbánatot tartott. A Lukács evangéliumában olvassuk, hogy Jézus maga is hivatkozott Jónás próféta jelére. Hasonlóképpen Krisztus is, amikor a pokolra szállt, a sátán sötét rezidenciájába hatolt be hivatlanul, kéretlenül és váratlanul. Odalent a poklok poklán is az evangéliumot hirdette és a reménység fényét árasztotta szét. Harcolt az ott sínylődő foglyokért és többet közülük megszabadított. A Bibliában olvassuk, hogy ezzel egy időben a felszínen sírok nyíltak meg, mert a szentek egy része feltámadt – elevenítette fel a különleges nap eseményeit a református lelkész.