A húsvét előtti napok - a karácsony utáőn - a játékpiac második legforgalmasabb időszaka volt. A tavalyi évhez képest 13 százalékkal emelkedtek az átlagos kosártértékek, ami azt jelenti, hogy online jellemzően 13 ezer forintért, áruházban pedig 9 ezer forintért vásárolnak játékot a magyar családok az ünnep előtti pár hétben.

A kreatív, szabadtéri játékok és a társasok hódítanak

A játékkereskedő friss felmérése alapján idén a családok egy gyermek ajándékára jellemzően kevesebb, mint 6500 forintot költenek (57 százalék), 10 ezer forint feletti összeget csak a válaszadók 15 százaléka szán a meglepetésekre. A megkérdezettek közül legtöbben az ünnep előtti egy-két hétben, online és személyesen egyaránt intézik a bevásárlást. A kutatás szerint a legtöbb gyermek idén édességet (77 százalék) és játékot (73 százalék) talál majd a nyuszi kosarában, de sokan örülhetnek majd egy új mesekönyvnek (46 százalék) vagy kifestőnek (33 százalék) is. „A gyermekek kreativitásának és szellemi fejlődésének elősegítése rendkívül fontos a magyar szülők számára, ezzel összhangban tízből négyen kreatív készletet, hárman családi társasjátékot választanak ajándéknak. A jó idő beköszöntével több helyen új szabadtéri játék és sporteszköz kerül a kosarakba, de népszerűek az interaktív nyuszis plüssök is” - ismertette Gyaraki Dávid a Regio Játék marketingvezetője.

A locsolkodás az ünnepi program része

A felmérésében kíváncsia voltak arra is, hogy hányadán állnak a kisgyermekesek a locsolkodással. Kiderült, hogy még mindig népszerű húsvéti program, ezt a hosszan elhúzódó járványhelyzet sem tudta befolyásolni: tavaly tízből hét kisfiú járt házról-házra kölnivel, igyekezetükért pedig édességet, pénzt és hímes tojást kaptak a legtöbb esetben. A kislányok körében is hasonlóak lettek az eredmények: tízből szintén heten várták a locsolókat, és édességgel, hímes tojással vagy pénzzel jutalmazták meg őket. A válaszadók közel fele idén szűk körben, legközelebbi rokonaival ünnepel, a legnépszerűbb húsvéti programok a tojásvadászat, a közös kézműves foglalkozás és a süteménykészítés. Tízből három család kel útra a négy napos hosszú hétvégén, és kirándulással vagy utazással kapcsolódik ki.

A lányoknak is jár az ajándék

Fejenként 5-6 ezer forintot költenek játékra húsvét előtt a gyerekeknek – mondta Regina, aki két kislány édesanyja. A rokonságban a fiúk is kapnak a csoki mellé apró ajándékokat, így a lányok sem maradhatnak ki. A meglepetést a „nyuszi hozza”, ezért furcsa lenne, hogy a fiúknak hoz, a lányoknak pedig nem. Főként a kreatív játékokat részesítik előnyben. Húsvét hétfőn várják a locsolkodókat és tojáskeresés is van, amit a nagyi szervez – tette hozzá Regina.

Ők nem vásárolnak játékot húsvétra a gyerekeknek, ezt a szokást nem vezették be a családban – avatott be a nagy családos Imre. Náluk kicsi és nagy gyermek is van és előfordult már, hogy a csoki mellé becsúszott valami apró ajándék, színező vagy színes ceruza például, de több ezer forintot nem költenek el. Édességből azonban válogatottan azt veszik, amit kifejezetten az adott gyermek szeret – hangsúlyozta az édesapa. Náluk is van tojáskeresés az udvaron, habár a nagyobb gyermekek már sejtik, hogy apa és anya veszik meg és rejtik el a meglepetéseket.