A kezdő kertészek megtanulhatják a kurzus idején, milyen feltételeket kell biztosítani ahhoz, hogy a lehető legtöbb magból egészséges növény fejlődjön és milyen talajba, milyen mélységben és milyen távolságra kell elhelyezni a magokat, palántákat. Megismerhetik a gyógynövényes csávázást, hajtatást és pikírozás technikáit is.

Március 20-án, hétfőn délelőtt a magvetés és palántázás témakörét járták körbe az érdeklődők.

A második alkalommal, március 27-én 9 órától a szelíd növényvédelembe tekinthetnek be. És arra is választ kapnak, hogy a hasznos élőlényeket hogyan tudják a keretekbe csalogatni, majd rovargarázst készítenek közösen, melyet haza is vihetnek.

A képzés utolsó foglalkozásán pedig, április 17-én a zöldségtermesztés és a komposztálás lesz a téma. Mely anyagokat használhatunk komposztanyagoknak és hogyan kell helyesen komposztálni és mulcsolni.

A programvezető: F. Nagy Zsuzsanna, a Zöld Kapcsolat Egyesülettől.