A Kocsonyafesztivál nyugdíjas műsorának méltó zárásaként tekinthették meg a fesztiválozók a Vasas Nyugdíjas Klub tánccsoportját, amely színvonalas műsort adott a Szinva Teraszon vasárnap délután.

Ki-mit-tud győztesek

A jelmezes produkciókból nem volt hiány. A táncoslábú idősek először egy spanyoltáncot, majd egy cigánytáncot adtak elő, végül néhányan megjelentek boszorkánynak öltözve. Kovács Barnabás a csoport tánctanára és Tordai Lászlóné Ilona klubvezető, akik az életben is egy párt alkotnak, több páros táncot is bemutattak. Emellett hallhattunk szóló éneket és két szavalatot is. A klub öt éve újult meg, és azóta rengeteg fellépésük van. Tavaly Siófokon az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tudon produkciójukra kiemelt arany minősítést kaptak. A miskolci farsangon sem először léptek már fel.

Törődnek egymással

– Az egyik legrégebbi nyugdíjasklub a miénk Miskolcon, ahová most 22 fő jár. Viszont a társaságnak csak egy kisebb része tartozik a tánccsoportba. Én még 14 éves koromban tanultam meg táncolni Guttmann Ármin tánciskolájában a volt Debreczenyi utcában – mondta Tordai Lászlóné Ilona, a Vasas Nyugdíjas Klub vezetője. – Öt éve lemondott, aztán el is hunyt az előző klubvezető, engem akkor választottak meg. Korábban, aktív koromban boltvezetőként dolgoztam. Nagyon szeretem az embereket, úgyhogy szívesen vállaltam. Két hetente tartjuk a klub délutánjainkat az Ifiházban, ahol mindenkinek érdeklődünk a hogy léte felől és a születésnapokat is megünnepeljük. Jó idő esetén szívesen kirándulunk a Bükkben, vagy szalonnát sütünk a csanyiki cserkészparkban. Legutóbb pedig nőnapi rendezvényünk volt. Korábban a jelenleg felújítás alatt álló Vasgyári Közösségi Házban működtünk. Már nagyon várjuk, hogy májusban visszatérhessünk oda.