Több millió forintba is kerülhet ma egy átlagos esküvő és az azt követő vendéglátás. Úgy tűnik, a házasodni készülők nem kívánnak horribilis összegeket kifizetni az esküvőre. Spórolnak, ahol tudnak, vagy az egészből kihagyják a rokonságot. Letudják a vendéglátást a szülőkkel és a testvérekkel.

Csak a szűk család

Balázsék is így tettek. A miskolci fiatalember kérte, ne írjuk meg a teljes nevét. Elmesélte, házasságkötés előtt osztottak-szoroztak a párjával, és kiderült, legalább 5 millió forintba kerülne egy olyan esküvő, amilyet ők szeretnének. Ennyit azonban nem akartak áldozni rá, mert lakásvásárlás előtt álltak. Úgy gondolták, fontosabb a biztonságos otthon, mint az álomesküvő. A házasságkötő teremben összesen nyolcan voltak, az ifjú pár, a szülők és a testvérek. Utána megvacsoráztak, és így is emlékezetes volt a fontos nap.

– Ma már egy átlagos párnak anyagilag nagyon megterhelő az esküvő, még akkor is, ha a szülők be tudnak segíteni. Ezt tapasztalom az ismerőseim körében is. Kevesen tartanak nagy lagzit, szűk családi körben házasodnak össze. Jó érzés lett volna persze, ha a menyasszonyomat úgy veszem el, hogy együtt van az egész rokonság és a barátaink is, de adósságot nem akartunk a nyakunkba venni emiatt az egy nap miatt – magyarázta Balázs.

Hozzátette: az igaz, hogy a meghívott vendégek ma már főleg pénzt adnak ajándékba az ifjú párnak, de annyi biztosan nem jött volna össze, amennyibe az egész ceremónia és vendéglátás került volna. Ha mindent maguknak intéznek, azon spórolhattak volna, de dolgoznak, így nem volt annyi szabadidejük, hogy mindent flottul megszervezzenek.

Inkább bérelnek

Bajban vannak az esküvőszervezők és a dekoratőrök is. Egyre kevesebben terveznek hagyományos, 50-100 fős lakodalmat.

– Jelenleg egyáltalán nincs esküvőszervezéssel kapcsolatos megbízásom – árulta el lapunknak Sike Anita, miskolci esküvőszervező és dekoratőr. – Dekorálásra még akad felkérés, de ma már a párok inkább minden dekorációs elemet bérelnek, és megoldják maguk. Voltam februárban az esküvői kiállításon, és ott a pároknak még helyszíne sem volt, mert az éttermek nem tudtak nekik árat mondani arra hivatkozva, hogy nem biztos, hogy azt tartani tudják. A párok pedig igyekeznek minél olcsóbban megúszni a vendéglátást. Nagyon változó, hogy mennyibe kerül egy-egy esküvő, de olyan 5-6 millió forint biztosan kell egy hagyományos rendezvényre. Az esküvőszervezésre szinte alig van igény, eddig is főleg azok vették igényben, akik külföldön dolgoztak, és csak az esküvőre jöttek haza – sorolta Sike Anita.

Spórolnak

– Nem tért vissza az esküvői kedv – jelezte egy másik miskolci szervező és dekoratőr, aki kérte, a nevét ne írjuk meg. – A vendéglátást sokkal kevesebb fővel rendezik, mint évekkel ezelőtt. Korábban az egyik művelődési ház nagyterme, ahová 100-150 vendég is befért, a nyár minden hétvégéjén foglalt volt. Most összesen 3 foglalás van őszig. A párok megoldják 30-40 fővel egy kisebb étteremben. Átalakultak a szokások a hatalmas áremelkedés miatt. Persze ez érthető, hiszen ma egy esküvői menü 10-12 ezer forintba kerül, de ehhez még rengeteg költség járul: a ruhák, a zenészek, a dekoráció, a fotós, a vőfély, ha vidékről érkeznek rokonok, akkor a szállás, ha az anyakönyvvezető kimegy a helyszínre, azért is fizetni kell. Úgyhogy valóban nem túlzás, ha 5-6 milliót számolunk egy esküvőre – jegyezte meg a szervező.

Hozzátette: új szokás, hogy a menyasszonyok webáruházon keresztül, Kínából rendelnek szinte mindent: ruhát, művirágokat, „köszönöm”-ajándékokat. Az esküvő után pedig, amit lehet, mindent eladnak. Így csökkentik a költségeiket.