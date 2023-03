Sok híres ultrafutó, túrázó vett részt a túrán, sokak számára kihagyhatatlan adventi ráhangolódás ez, a rohanó „plázatúrák” helyett. Itt valóban a teljesítményen van a hangsúly, a legtöbb induló az embert próbáló 65 kilométeres távon indult, mely méltó a nevéhez. Ezúttal az időjárás tovább fokozta a kihívást, az út elején sáros csúszós tereppel kellett megküzdeniük, a Bükk-fennsíkon még tartotta magát a varázslatos, havas téli hangulat, Bánkút után azonban a köd vette át az uralmat. Eger adventi fényei, a feldíszített Dobó tér és a célba érkezés öröme azonban minden nehézségért kárpótolta a résztvevőket, mondták el a szervezők.

Rekord számú több, mint 600 túrázó indult el a négy táv egyikén. Egerbe két útvonalon közel 400 túrázó gyalogolt át, az első 6 óra 45 perc alatt futotta le a 65 kilométert, 2000 méter szintkülönbséget ledolgozva. A legrövidebb, 12 kilométeres távot is közel száz túrázó járta végig. Miskolc városának támogatásával gyönyörű helyszínről indulhattak a résztvevők, a rajt a karácsonyi díszbe öltözött Miskolctapolcai Barlangfürdő aulájában volt.

A téli tortúrán is keresték a legsportosabb osztályt vagy diákcsapatot. Az egy iskolából vagy egy sportegyesületből jelentkező, bármely távot sikeresen teljesítő, legnagyobb létszámú csoport nyerte meg a fődíjat, ami egy vezetett élménytúra a Tárkány Via Ferrata úton, a Bükkben.

A téli tortúra legsportosabb osztálya a Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum csapata volt, akik a 12 kilométeres távot teljesítették sikeresen. Csapatvezetőjük már több alkalommal végigjárta a 65 kilométert, most elhozta a srácokat is Tortúrázni, hogy kedvet kapjanak a nagyobb kihívásokhoz is. A második helyezett a Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum csapata, a harmadik helyezett pedig Hajdúböszörményből érkezett: a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum kollégiumi fiú csapata.

A verseny ünnepélyes díjátadóját pénteken tartották a miskolci Barlangfürdőben.

A díjakat Pető János a Tárkányferrata tulajdonosa, Kovács Gergely a Miskolci Decathlon Áruház Kommunikációs Vezetője és a szervezők nevében Albert Tamás, a Bükk 900 Természetbarát Egyesület elnöke adta át.

Az idén is várják a túrázókat, osztályokat és diákcsapatokat, mert 2023. december 16-án szombaton reggel elrajtol a 2023-as Tortúra is - tudta meg a Boon.hu.