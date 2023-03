Újra városnéző sétára invitálja az érdeklődőket a Tourinform Miskolc március 11-én. Az iroda ezzel elindítja a nagy sikerű garantált városnéző séták kilencedik évadát, melynek keretében előre meghirdetett időpontokban új tematikák mentén mutatja be a város értékes látnivalóit - hangzott el a program sajtótájékoztatóján.

A miskolci Tourinform iroda 2015 óta szervez garantált városnéző sétákat, melyek évről évre egyre népszerűbbek. A turisztikai szezonban, márciustól novemberig minden hónap második szombatján a belváros látnivalóit ismerhetik meg az érdeklődők különböző izgalmas tematikák mentén. Immár harmadik éve színesítik a programsorozatot a Miskolc más részeiben szervezett séták, így idén a belváros mellett hat másik városrészt is bemutatnak az iroda idegenvezetői. A séták egyik különlegessége, hogy gyakran olyan helyszínekre is eljuthatnak a résztvevők, melyek egyáltalán nem vagy csak külön engedéllyel látogathatók. Így lehetett például a színfalak mögé nézni a Tűzoltóság és a Vám-és Pénzügyőrség épületében vagy a Miskolci Közlekedési Vállalat telephelyén.

A program iránt érdeklődők száma folyamatosan nő, az előző év legsikeresebb garantált városnézésén közel 100 fő vett részt egy időben, ahol az Orgonák éjszakája országos programsorozat keretében szervezett városnézés közben orgonamuzsikát is hallgathattak két templomban. Az előző nyolc évadban összesen 108 garantált városnézés indult el a Tourinform iroda szervezésében. Ebből az utóbbi három évben 48 alkalom, több mint 1200 résztvevővel. Utóbbi adat is jól mutatja, hogy a COVID járvány miatt felértékelődtek azok a programok, melyek nagyobbrészt szabadtéren zajlanak és viszonylag kötetlen formában élvezhetők. A hagyományokhoz híven az idei tematika is tartogat néhány újdonságot. Júniusban például az igazság nyomába eredhetünk a belvárostól a Zsolcai kapuig, míg júliusban két új városrész – Martinkertváros és a Vasgyár – értékeit fedezhetjük fel szakavatott idegenvezető segítségével, de indul séta Görömbölyön és az Egyetemvárosban is a korábbi évekhez képest megújult tartalommal.