Három miskolci civil szervezet – a Dialóg Egyesület, Miskolci Autista Alapítvány, Supersum Alapítvány – is bejutott a NIOK Alapítvány által kiírt országos Civil Díj pályázat döntőjébe más-más kategóriában, ahová több mint 100 pályázatból csak a legjobb 25 juthatott be. A szakmai kategóriák díjairól a Civil Díj zsűrije dönt majd májusban, a közönségdíjat pedig közönségszavazáson lehet elnyerni. A Civil Díjat azzal a céllal hozta létre a NIOK Alapítvány – Nonprofit.hu, hogy felhívja a figyelmet azokra a civil kezdeményezésekre, amelyek kiemelkedő eredményeket értek el, összefogást generáltak, változást indítottak el, különösen innovativak, vagy jó példával járnak elöl a többi civil szervezet számára. A díjazás pénzjutalommal nem jár, de magas szakmai ismertséget és elismertséget biztosít a nonprofit szférában.

Autisták kézműves munkái

– A Miskolci Autista Alapítvány mint akkreditált foglalkoztató Maacraft – Szociális Műhelyének futó projektjével pályáztunk a „Legjobb termék és szolgáltatás” kategóriában, három továbbjutó versenytársunk mellett. Ennek keretében autisták készítenek kézműves technikával kisállat fabútorokat. Például egyedileg tervezett kutya fekhelyet, madáretetőt, vagy méhhotelt – mondta Bohus Viktória, a Miskolci Autista Alapítvány szakmai munkatársa.

– Szociális kézműves műhelyünkben általában fával dolgoznak egy-egy munkafolyamaton, vagy batikolnak a bentlakó és bejáró autista dolgozók, de nem régen tartottunk számukra bőrműves workshopot is. A Miskolci Vöröskereszt Tű, cérna, szeretet varrodájával együttműködésben pedig megtanulnak majd varrógépen varrni. Szeretnénk a művészetek és az integrált dizájn értékeit kihasználni az autisták megítélésének a javítására. A pályázatra benyújtott, részben érzékenyítő projekt bemutatja, hogy képesek az autisták is értéket teremteni. Alkotó közösségük a dizájnerekkel és kortárs tervezőkkel karöltve magas minőségű tárgyakat készít. Ez az innovatív kezdeményezés a termékek különleges kivitelezésén keresztül törekszik közelebb hozni az emberekhez az autizmus jelenségét, az autisták különleges világát és alapítványunk közösségét. Győzelem esetén a civil díj logót használhatjuk majd termékeinken és különböző internetes és egyéb felületeinken. Emellett a szintén nagyon rangos nemzetközi Sozial Mare díjra is pályázott az alapítvány. Itt 288 projektből lettünk jelöltek.

Részvételiségi program

Az Avason székelő, közösségfejlesztéssel foglalkozó Dialóg Egyesület már másodszorra pályázik az országos Civil Díjra, a nonprofit szféra legnagyobb szakmai elismerésére.

– Tavaly a közösségi gyűléssel indultunk el a pályázaton. Most pedig a „Legjobb együttműködés” kategóriában pályáztunk a Részvételiségi programmal a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen. Rajtunk kívül még két másik szervezettel versengünk a kategória győzelemért – tudatta Király Csaba, a Dialóg Egyesület alelnöke. – A Részvételiségi programon keresztül az embereket arra ösztökéljük, hogy aktív és felelősségteljes állampolgárok legyenek, minél inkább részt vegyenek a városvezetés döntéseinek előkészítésében. Ez egy nagy tanulási folyamat az állampolgárok és a Polgármesteri Hivatal számára is, de az a tapasztalatunk, hogy a miskolciak többnyire nyitottak erre. A program részeként valósult meg egyébként a Miskolci Ötletmaraton, városi estek és más közösségfejlesztési alkalmak is. Később a lehetőségekhez mérten a megvalósításba is bevonjuk az embereket.

Jótékonysági futás Jankáért

A miskolci Supersum Alapítvány pedig a „Legsikeresebb adománygyűjtés” kategóriában jutott be az első háromba. Az alapítvány célja, hogy hátrányos helyzetű, nehéz sorsú családokon segítsen.

„Tavalyi – talán legnagyobb – akciónk, a szeptemberben megrendezett jótékonysági futás volt Jankáért, a miskolci tűzoltó édesapa Dobai Ádám kislányáért. Ez a nyerte el a szakmai zsűri tetszését és jutott döntőbe. Nagyon boldogok vagyunk, hogy a kis Janka fejlesztését elősegítő anyagi támogatást támogatóinkon keresztül elő tudtuk teremteni és esélyt adhattunk neki egy teljesebb életre. Azóta is nyomon követjük fejlődését, hamarosan hírt is adunk róla. Az pedig, hogy egy országos pályázaton is figyelmet kapott a mi sikertörténetünk, az ő története, már csak hab a tortán” – számol be honlapján a szervezet.