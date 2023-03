Tizenkét éve szórakoztatja énekes, táncos, prózai és hangszeres műsorokkal az időseket a Miskolci Dallamok Szárnyán Művészeti Klub. A VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház bezárásával veszélybe került a további működésük.

Hirtelen jött a rossz hír

– Sosem fogom a napot elfelejteni, amikor 2023. február 24-én, pénteken kora délután bementem a Vörösmarty művelődési házban az irodába, hogy rendezzem az előző rendezvényünk költségeit. Előre egyeztettünk időpontot Gőz Melindával, a művelődési ház vezetőjével – mesélte Gergely Józsefné, a Miskolci Dallamok Szárnyán Művészeti Klub vezetője. – Amikor beléptem, Melindával szemben egy ismeretlen hölgy ült, aki nem jelentkezett be, de fontosabb ügyben érkezett, mint én. Lementem megtartani az előre betervezett próbát és utána derült ki, hogy a hölgy a Vasutas Országos Közművelődési- és Szabadidő Egyesület (VOKE) főnöke volt. Azért jött, hogy közölje: február 28-án véglegesen bezár a művelődési ház. A hír úgy érintett, mintha egy darabot kivágtak volna a szívemből és továbbadtam a kis csapatomnak.

Az MKK fogadta be őket

A klubvezető azonnal aktivizálta magát, hogy megoldást találjon.

– Gyorsan szükségünk volt egy anyaszervezetre, aki vállalta a jogi ügyeinket. Egész hétvégén telefonálgattam és e-maileztem. Már hétfőn reggel megvolt az új helyünk és egy hétre rá az új anyaszervezetünk: a Miskolci Kulturális Központ (MKK). Nekünk időseknek fontos szempont volt, hogy olyan termet kapjunk, amely könnyen megközelíthető. Amellett, hogy heti egy próbát tartunk, éves szinten öt 60-80 fős közönséget vonzó rendezvényt és havi kettő táncos összejövetelt is szervezünk. Végül a Corvin utca 9. szám alatt található Politikai Centrumban találtunk helyet. Hagyományőrző farsangi évzáró bálunkon elköszöntünk a közönségünktől a Vörösmartyban. Egy öt órai tea keretében pedig a művelődési ház vezetőségétől. Nőnapi alkalmunkat már az új helyünkön szerveztük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségével közösen, amelynek tagszervezete vagyunk – fejtette ki a klubvezető.

Állandó közönségük van

Az ország minden részéből kap felkéréseket a művészeti klub.

– Anno saját magunk és a szépkorúak szórakoztatására indult a ma 18 fős klub az én vezetésemmel, ahol a résztvevők így nyugdíj után is kibontakoztathatják művészi és előadói képességeiket. Egy év elteltével ez kinőtte magát. Nőnapon, falunapon, fesztiválokon és a legnagyobb miskolci rendezvényeken léptünk már fel. Próza- és nótaversenyekre is járunk, ahol a legrosszabb a második helyezésünk volt. Mindig az aktualitásoknak megfelelő műsorral készültünk. Néptánc együttesünkkel különösen nagy sikereket értünk már el. Nótaversenyeket mi magunk is szerveztünk. A Vörösmarty művelődési házban pedig hivatásos, ismert művészekkel álltunk egy színpadon – sorolta Gergely Józsefné.