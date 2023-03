„Műfajunkban szinte mindent csinálunk – kezdte Mellik Béla hét danos mester, a klub elnöke, majd hozzátette: – A ju-jitsu tevékenységünk japán része. Ez önvédelmi műfaj és arra jó, hogy ha valakinek megfogják a ruháját, vagy el akarják venni a telefonját, az óráját, akkor a művelője gyors és hatékony választ adhat a támadásra.”

Nagyon sikeresek

A megye- és országszerte ismert szakember ezután így folytatta: „Kínálatunk része a grappling, amely olyan, mintha a cselgáncsot és a birkózást összekevernénk. Nincs benne ütés, de van dobás, fojtás, kar- és lábfeszítés, mint a dzsúdóban, aztán le is visszük az ellenfelünket, akin pontokat gyűjtünk, mint a birkózásban. A harmadik tevékenységünk az úgynevezett MMA, azaz mixed martial arts, vagyis kevert harcművészet. Ez megengedi az ütést, a rúgást és a földharcot is. Mivel ebben a küzdősportok technikáit vegyesen alkalmazzuk, ketrecharcnak hívjuk. Művelői felmennek és az adott szabályrendszeren belül csatáznak a győzelemig.”

A klubba hetvenen járnak és a tagok a kemény edzésmunka mellett rendszeresen szerepelnek a hazai és a külföldi versenyeken. A különböző szervezetek égisze alatt kiírt formákban Európa-, világ- és szép számmal magyar bajnokoki címeket is gyűjtöttek már.